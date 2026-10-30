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​लखनऊ में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार दंपती को कुचला; दोनों की मौत, बेटे का इलाज जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हरकंशगढ़ी के पास गुरुवार शाम एक अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार दंपती और उनके बेटे को बेरहमी से कुचल दिया. हादसे में गंभीर रूप से घायल पति-पत्नी ने शुक्रवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उनके बेटे का इलाज चल रहा है.

​मोहनलालगंज इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने बताया कि घटना में शामिल डंपर को मौके से जब्त कर लिया गया है. चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.