लखनऊ में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार दंपती को कुचला; दोनों की मौत, बेटे का इलाज जारी
इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने बताया कि घटना में शामिल डंपर को मौके से जब्त कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:16 PM IST
लखनऊ : राजधानी के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हरकंशगढ़ी के पास गुरुवार शाम एक अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार दंपती और उनके बेटे को बेरहमी से कुचल दिया. हादसे में गंभीर रूप से घायल पति-पत्नी ने शुक्रवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उनके बेटे का इलाज चल रहा है.
मोहनलालगंज इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने बताया कि घटना में शामिल डंपर को मौके से जब्त कर लिया गया है. चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
मिली जानकारी के मुताबिक, मूलरूप से बाराबंकी जनपद के देवा रोड स्थित छतेना गढ़ी निवासी वासुदेव (58), पत्नी विमला (54) और पुत्र आदित्य (27) के साथ एक ही बाइक से रायबरेली के बछरावां जा रहे थे. गुरुवार शाम करीब 5 बजे जैसे ही उनकी बाइक मोहनलालगंज के हरकंशगढ़ी के पास पहुंची, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर लगते ही बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. वासुदेव और विमला डंपर के पहिए के नीचे आ गए, जबकि बाइक चला रहा आदित्य छिटककर दूर जा गिरा. स्थानीय नागरिकों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में तीनों को पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर-2 में भर्ती कराया.
डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद शुक्रवार को वासुदेव और उनकी पत्नी विमला ने दम तोड़ दिया. घायल आदित्य की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. मृतक वासुदेव मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनके पीछे तीन बेटों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम का माहौल है.
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