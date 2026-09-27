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हाथरस में रिटायर्ड फौजी और उनकी पत्नी की गला रेतकर हत्या; पुलिस की 5 टीमें गठित

हाथरस में रिटायर्ड फौजी और उनकी पत्नी की गला रेतकर हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हाथरस: कस्बा सादाबाद में बाईपास रोड पर रविवार की सुबह सनसनीखेज वारदात सामने आई. यहां घर के अंदर हीं बुजुर्ग दंपति की लाश मिली है. दोनों का गला किसी धारदार हथियार से रेता गया है. पुलिस अधीक्षक ने मौका मुआयना किया है. हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई हैं.