दुर्ग में नकली नोट बनाने वाले दंपती गिरफ्तार, प्रिंटर समेत फेक करंसी जब्त

दुर्ग : दुर्ग के रानीतराई थाना क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार में नकली नोट खपाने वाले दंपती को पुलिस ने दबोचा है. आरोपियों ने बाजार में सब्जी और दूसरे सामानों को खरीदने के लिए नकली नोट का इस्तेमाल किया था. आरोपी 500,200 और 100 रुपए के नकली नोट बाजार में चला रहे थे. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 1 लाख 70 हजार 500 रुपये के नकली नोट, कलर फोटो कॉपी प्रिंटर और पेपर बरामद किए हैं.

सब्जी विक्रेता ने थाने में दर्ज की शिकायत

दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि प्रार्थी तुलेश्वर सोनकर निवासी ग्राम सिलपट, थाना भखारा, जिला धमतरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपनी पत्नी के साथ रानीतराई के साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने आया था. शाम करीब साढ़े बजे एक पुरुष और महिला ने 60 रुपए की सब्जी खरीदी और बदले में 500 रुपये का नोट दिया. कुछ समय बाद व्यापारियों को सूचना मिली कि बाजार में नकली नोट चल रहे हैं. जांच करने पर गल्ले में रखा नोट नकली पाया गया, जिसका नंबर 9EP143736 था.जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज की गई.