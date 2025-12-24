प्रेमी युगल ने दी जान, सामने आई हैरान करने वाली वजह
गोविंदगढ़ थाना इलाके के धोबलाई गांव की घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी.
Published : December 24, 2025 at 8:43 PM IST
जयपुर: जिले के गोविंदगढ़ इलाके के धोबलाई गांव में प्रेमी युगल की खुदकुशी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. नदी इलाके में दोनों के शव मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए चौमूं के सरकारी अस्पताल भिजवाया. इससे पहले जयपुर से पहुंची एफएसएल टीम ने मौके का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए.
गोविंदगढ़ थानाधिकारी विनोद सांखला का कहना है कि मृतकों की पहचान नरेंद्र और नीलम के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला होने की बात सामने आई है. पुलिस इस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है.
लड़की के परिजनों ने करवाया था पॉक्सो का केस: घटनास्थल से पुलिस को नोट भी मिला है. इसमें प्रेम संबंध का जिक्र किया गया है. इसमें लिखा कि दोनों के परिजन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे और शादी कराने के लिए तैयार नहीं थे. पड़ताल में यह भी सामने आया है कि लड़की के परिजनों ने नरेंद्र के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इस मुकदमे के कारण उसे जेल भी जाना पड़ा.
परिजनों से पुलिस कर रही पूछताछ: एसएचओ सांखला ने कहा कि फिलहाल पुलिस दोनों के परिजनों से पूछताछ कर रही है. हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की जांच रिपोर्ट आने के बाद घटना की हकीकत सामने आएगी.
