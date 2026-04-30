फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर; हादसे में पति-पत्नी की मौत
किशनपुर थानाध्यक्ष बच्चे लाल प्रसाद ने बताया मृतकों की पहचान सुभाष सिंह (28) और उनकी पत्नी सोनम (25) के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 10:06 AM IST
फतेहपुर: बाइक से जा रहे दंपति को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी. दुर्घटना में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना किशनपुर थाना क्षेत्र के खेमकरनपुर गांव के पास बुधवार शाम की है. ट्रक चालक मौके से फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.
किशनपुर थानाध्यक्ष बच्चे लाल प्रसाद ने बताया मृतकों की पहचान सुभाष सिंह (28) और उनकी पत्नी सोनम (25) निवासी गांव चौड़ा खेर, थाना क्षेत्र किशनपुर के रूप में हुई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है. फरार चालक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, थाना क्षेत्र के चौड़ा खेर गांव निवासी सुभाष सिंह अपनी पत्नी सोनम के साथ सरौली गांव में एक रिश्तेदारी में आयोजित मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोनों शाम करीब 4 बजे बाइक से वापस घर लौट रहे थे.
बताया जा रहा है कि खेमकरनपुर गांव के पास सड़क पर फैले बालू से बचने के लिए बाइक सवार दूसरी दिशा से निकलने का प्रयास कर रहे थे. तभी तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला करीब 10 मीटर दूर जा गिरी, जबकि बाइक डंपर के नीचे फंसकर काफी दूर तक घिसटती चली गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के समय बाइक चालक ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे चोटें और गंभीर हो गईं. दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी. इसी बीच डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है.
यह भी पढ़ें: बुलंदशहर खुर्जा तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर, 50 हजार रुपए का इनामी था