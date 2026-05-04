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नोएडा में तीसरी मंजिल से कूदे युवक और युवती, एक की मौत; युवती दिल्ली रेफर

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-24 थानाक्षेत्र स्थित चौड़ा रघुनाथपुर गांव में सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक और युवती तीन मंजिला मकान की छत से कूद गए. इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे उपचार के लिए सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

एसीपी 2 स्वतंत्र सिंह ने बताया कि सोमवार को चौड़ा रघुनाथपुर गांव में गजराज सिंह के तीन मंजिला मकान की छत पर अचानक हलचल हुई. घर में मौजूद लोगों को कुछ आहट सुनाई दी, जिस पर गजराज सिंह का बेटा मोनू छत पर पहुंचा. वहां मौजूद एक युवक और युवती ने अचानक छलांग लगा दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक सीधे सड़क पर गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं युवती गिरते समय बिजली के तारों से टकराते हुए नीचे गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

युवती दिल्ली रेफर

सूचना मिलने पर सेक्टर-24 थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि युवती की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस जांच में मृतक युवक की पहचान मेरठ के निवासी पुनीत चौहान के रूप में हुई है, जो नोएडा में एक निजी कंपनी में काम करता था.