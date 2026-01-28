गोरखपुर में कपल ने छत से लगाई छलांग; गर्लफ्रेंड से मिलने घर पहुंचा था युवक, अस्पताल में चल रहा इलाज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 4:38 PM IST
गोरखपुर : जिले के खजनी थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की देर रात एक कपल ने छत से छलांग लगा दी. घटना में दोनों बुरी तरह जख्मी हो गये. युवक अपनी गर्लफ्रेंड से चोरी छिपे मिलने पहुंचा था. घटना की जानकारी के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई. दोनों को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि छत से नीचे कूदने की घटना की सूचना मिली थी, किंतु अभी तक दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है. जानकारी मिली है कि उनका इलाज चल रहा है.
ग्रामीणों का कहना है कि बीती शनिवार को देर रात लगभग 11 बजे युवक (22) और युवती (20) एक साथ छत से कूद गये. हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आईं हैं. ग्रामीणों ने उन्हें एंबुलेंस से इलाज के लिए गोरखपुर जिला अस्पताल भेजा है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है. डाॅक्टरों ने बताया कि युवक और युवती को गंभीर चोटें आईं हैं. दोनों की हालत खतरे से बाहर है. खजनी थाना क्षेत्र के एक गांव में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खलीलाबाद से युवक आया था.
मिली जानकारी के मुताबिक, युवक अक्सर युवती के गांव आया जाया करता था. इस बीच दोनों के बीच बातचीत होने लगी. इसकी जानकारी जब युवती के परिजनों को हुई तो उन्होंने उसकी शादी कहीं और तय कर दी. इसकी जानकारी युवक को हो गई. जिसके बाद बीते सोमवार को देर रात युवक युवती से मिलने उसके घर की छत पर जा पहुंचा. इस दौरान दोनों ने छत से छलांग लगा दी.
