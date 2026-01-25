ETV Bharat / state

'आईडी मांगी और वीडियो बनाया...'; घबराकर रेस्टोरेंट की खिड़की से कूदा कपल, दोनों अस्पताल में भर्ती

सीओ सदर प्रियांक जैन ने बताया कि तीन नामजद और चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
शाहजहांपुर : थाना कांट क्षेत्र में शनिवार करीब साढ़े तीन बजे एक रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल की खिड़की से एक कपल कूद गया. काफी ऊंचाई से छलांग लगाने के कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये. दोनों घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. जहां युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है.

आरोप है कि कैफे में पहुंचे कुछ लोग कपल से आईडी मांगने लगे और वीडियो बनाने लगे. जिसके डर से दोनों ने छलांग लगा दी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

थाना पुवायां क्षेत्र निवासी युवक के मुताबिक, शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह अपनी गर्ल फ्रेंड के साथ थाना कांट क्षेत्र स्थित एक कैफे में गया था. युवक ने शिकायत में बताया कि पिज्जा न मिलने के कारण मैगी कर आर्डर दिया था. तभी अचानक 7 से 8 युवक रेस्टोरेंट में घुस आए.

उसका आरोप है कि खुद को किसी संगठन से जुड़ा बताते हुए दोनों से आईडी मांगने लगे. आरोप है कि युवकों ने अभद्र व्यवहार करते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो बनता देख दोनों काफी घबरा गए. इसी दौरान युवती ने खिड़की से छलांग लगा दी. महिला मित्र को बचाने के प्रयास में युवक ने भी खिड़की से छलांग लगा दी.

युवक के मुताबिक, दोनों को गंभीर चोटें आई हैं. आस-पास मौजूद लोगों ने दोनों को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है. युवक की तहरीर पर पुलिस ने प्रवेश, सोनू, हर्षित समेत पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

सीओ सदर प्रियांक जैन ने बताया कि मामला थाना कांट जनपद शाहजहांपुर के संबंध में है. उन्होंने बताया कि डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक कैफे में एक पुरुष अपनी महिला मित्र के साथ बैठे हुए थे. इस दौरान करीब सात से आठ लोग युवक अंदर पहुंच गये. युवक दोनों की आईडी चेक करने लगते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं.

उन्होंने बताया कि इस बात से घबराकर महिला मित्र खिड़की से कूद जाती है और उसको बचाने के लिये उसका पुरुष मित्र भी ऊपर से कूद जाता है. दोनों को चोटें आईं हैं. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों का इलाज चल रहा है. इस मामले में थाना कांट पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है.

उन्होंने बताया कि तीन नामजद और चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अन्य आरोपियों के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी.

