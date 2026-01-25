ETV Bharat / state

'आईडी मांगी और वीडियो बनाया...'; घबराकर रेस्टोरेंट की खिड़की से कूदा कपल, दोनों अस्पताल में भर्ती

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर : थाना कांट क्षेत्र में शनिवार करीब साढ़े तीन बजे एक रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल की खिड़की से एक कपल कूद गया. काफी ऊंचाई से छलांग लगाने के कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये. दोनों घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. जहां युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है. आरोप है कि कैफे में पहुंचे कुछ लोग कपल से आईडी मांगने लगे और वीडियो बनाने लगे. जिसके डर से दोनों ने छलांग लगा दी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. थाना पुवायां क्षेत्र निवासी युवक के मुताबिक, शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह अपनी गर्ल फ्रेंड के साथ थाना कांट क्षेत्र स्थित एक कैफे में गया था. युवक ने शिकायत में बताया कि पिज्जा न मिलने के कारण मैगी कर आर्डर दिया था. तभी अचानक 7 से 8 युवक रेस्टोरेंट में घुस आए. उसका आरोप है कि खुद को किसी संगठन से जुड़ा बताते हुए दोनों से आईडी मांगने लगे. आरोप है कि युवकों ने अभद्र व्यवहार करते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो बनता देख दोनों काफी घबरा गए. इसी दौरान युवती ने खिड़की से छलांग लगा दी. महिला मित्र को बचाने के प्रयास में युवक ने भी खिड़की से छलांग लगा दी.