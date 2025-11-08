ETV Bharat / state

दुर्घटना में घायल दंपती की हायर सेंटर ले जाते समय मौत, पहले पति ने तोड़ा दम, थोड़ी देर बाद पत्नी की थमी सांसे

घायल दंपति को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था. हालांकि हालत में सुधार नहीं होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया था.

Police Station Bari
पुलिस थाना बाड़ी (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 9:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके से गुजर रहे करौली-धौलपुर एनएच 11बी स्थित बबलू होटल के पास दो दिन पहले ट्रक की टक्कर से घायल हुए पति-पत्नी की जिला चिकित्सालय से हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. पुलिस ने दंपती के शव का शनिवार को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर दिया.

बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया आंगई थाना इलाके के फागुने का पुरा गांव निवासी 50 वर्षीय रामबरन पुत्र रामजीलाल अपनी पत्नी 47 वर्षीय मंतोष को बाइक पर बिठा कर बाड़ी शहर से अपने गांव जा रहा था. बबलू होटल के पास पति बाइक को सड़क किनारे खड़ा कर लघुशंका के लिए जा रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने हाईवे किनारे खड़े पति-पत्नी को रौंद दिया. इस दर्दनाक हादसे में पति-पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे.

पढ़ें: कुआं खोदने से मना करने पर घर में घुसकर पीटा, अस्पताल ले जाते समय मौत

पुलिस ने परिजनों को सूचित कर घायल दंपती को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन नाजुक हालत होने की वजह से चिकित्सकों ने जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर कर दिया. दो दिन तक जिला चिकित्सालय में पति-पत्नी का उपचार किया गया, लेकिन सेहत में सुधार नहीं होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया. परिजन पति-पत्नी को उपचार कराने मध्यप्रदेश के शहर ग्वालियर ले जा रहे थे. लेकिन रास्ते में पहले पति ने दम तोड़ दिया. इसके 20 मिनट बाद पत्नी की भी सांसें थम गई. परिजन दोनों डेड बॉडी को लेकर बाड़ी पहुंच गए, जहां बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने आज पति-पत्नी के शवों के पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर दिए. पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. पुलिस चालक की तलाश कर रही है.

TAGGED:

COUPLE INJURED IN ROAD ACCIDENT
TRUCK HIT BIKE IN DHOLPUR
ROAD ACCIDENT IN DHOLPUR
COUPLE DIED ON THE WAY TO HOSPITAL
INJURED COUPLE DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद संस्थान का अनोखा 'गर्भ संस्कार' कार्यक्रम, वेदों की प्राचीन विद्या अब साइंस के साथ

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

मालामाल करता "मशरूम", आठवीं पास यादविंदर ने 50 हजार रुपए से की शुरुआत, अब सालाना हो रही 7 करोड़ रूपए की कमाई

99 फीसदी लोगों को इन चार वजहों से आता है हार्ट अटैक! जानिए क्या कहते है विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.