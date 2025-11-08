ETV Bharat / state

दुर्घटना में घायल दंपती की हायर सेंटर ले जाते समय मौत, पहले पति ने तोड़ा दम, थोड़ी देर बाद पत्नी की थमी सांसे

पुलिस थाना बाड़ी

धौलपुर: जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके से गुजर रहे करौली-धौलपुर एनएच 11बी स्थित बबलू होटल के पास दो दिन पहले ट्रक की टक्कर से घायल हुए पति-पत्नी की जिला चिकित्सालय से हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. पुलिस ने दंपती के शव का शनिवार को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर दिया. बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया आंगई थाना इलाके के फागुने का पुरा गांव निवासी 50 वर्षीय रामबरन पुत्र रामजीलाल अपनी पत्नी 47 वर्षीय मंतोष को बाइक पर बिठा कर बाड़ी शहर से अपने गांव जा रहा था. बबलू होटल के पास पति बाइक को सड़क किनारे खड़ा कर लघुशंका के लिए जा रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने हाईवे किनारे खड़े पति-पत्नी को रौंद दिया. इस दर्दनाक हादसे में पति-पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे.