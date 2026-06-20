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कोडरमा में पिछले 22 सालों से लोगों को योग सीखा रहा एक दंपती, दस हजार से ज्यादा प्रशिक्षक कर चुके हैं तैयार

कोडरमा: आज ऐसे कई लोग हैं जो अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करके स्वस्थ और फिट जीवन जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ हजारों लोगों को योग से जोड़ने में लगे हुए हैं. कोडरमा के झुमरी तिलैया के रहने वाले एक दंपती पिछले 22 सालों से लगातार योग के प्रचार प्रसार के साथ लोगों को स्वस्थ जीवन का मूलमंत्र देने में जुटे हैं.

दस हजार से अधिक योग प्रशिक्षक तैयार

'योग करो निरोग रहो' के संदेश को साकार करते हुए कोडरमा जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुरजोर तैयारी की जा रही है. इन सबके बीच झुमरी तिलैया के रहने वाले दंपती प्रदीप सुमन और सुषमा सुमन नियमित तौर पर अलग-अलग इलाकों में योग कक्षा लगाकर लोगों को योगाभ्यास करवा रहे हैं. योग गुरु स्वामी रामदेव से योगाभ्यास सीखकर आज ये दंपती 10000 से ज्यादा योग प्रशिक्षक तैयार कर चुके हैं.

जानकारी देते योगी प्रदीप सुमन और अन्य (Etv Bharat)

प्रकृति की ओर लौटने का रास्ता

योगी सुषमा सुमन भी लगातार योग शक्ति के जरिए महिला शक्ति को जागृत करने में जुटी हैं. अपने घर के काम के साथ-साथ, सुषमा सुमन हर दिन अलग-अलग इलाकों में योग क्लास लगा रही हैं और लोगों को योग करने और योग और आयुर्वेद के जरिए प्रकृति की ओर लौटने का रास्ता बना रही हैं.