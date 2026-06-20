कोडरमा में पिछले 22 सालों से लोगों को योग सीखा रहा एक दंपती, दस हजार से ज्यादा प्रशिक्षक कर चुके हैं तैयार
कोडरमा में एक दंपती स्वस्थ्य और निरोग रहने के लिए पिछले 22 सालों से लोगों को योग सीखा रहा है.
Published : June 20, 2026 at 4:56 PM IST
कोडरमा: आज ऐसे कई लोग हैं जो अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करके स्वस्थ और फिट जीवन जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ हजारों लोगों को योग से जोड़ने में लगे हुए हैं. कोडरमा के झुमरी तिलैया के रहने वाले एक दंपती पिछले 22 सालों से लगातार योग के प्रचार प्रसार के साथ लोगों को स्वस्थ जीवन का मूलमंत्र देने में जुटे हैं.
दस हजार से अधिक योग प्रशिक्षक तैयार
'योग करो निरोग रहो' के संदेश को साकार करते हुए कोडरमा जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुरजोर तैयारी की जा रही है. इन सबके बीच झुमरी तिलैया के रहने वाले दंपती प्रदीप सुमन और सुषमा सुमन नियमित तौर पर अलग-अलग इलाकों में योग कक्षा लगाकर लोगों को योगाभ्यास करवा रहे हैं. योग गुरु स्वामी रामदेव से योगाभ्यास सीखकर आज ये दंपती 10000 से ज्यादा योग प्रशिक्षक तैयार कर चुके हैं.
प्रकृति की ओर लौटने का रास्ता
योगी सुषमा सुमन भी लगातार योग शक्ति के जरिए महिला शक्ति को जागृत करने में जुटी हैं. अपने घर के काम के साथ-साथ, सुषमा सुमन हर दिन अलग-अलग इलाकों में योग क्लास लगा रही हैं और लोगों को योग करने और योग और आयुर्वेद के जरिए प्रकृति की ओर लौटने का रास्ता बना रही हैं.
रोग और बीमारियों से दूर रहने की कला
इस दंपती के द्वारा प्रतिदिन लगाए जा रहे योग कक्षाओं में बड़ी संख्या में बुजुर्गों के अलावे महिलाएं और छात्राएं भी शामिल हो रही हैं. योगाभ्यास के जरिए रोग और बीमारियों से दूर रहने की टिप्स सीखकर महिलाओं और बुजुर्गों को सुखद अनुभूति के साथ इनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है.
कई प्रकार के रोगों से मिलेगी निजात
योग और प्राणायाम के माध्यम से लोगों को साइटिका, घुटने का दर्द, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कई अन्य शारीरिक समस्याओं से राहत मिल रही है. भाग-दौड़ की जिंदगी में खुद को फिट रखना जहां एक बड़ी चुनौती है, वहीं पिछले 22 सालों से हर रोज योग कक्षाएं आयोजित कर यह दंपति लोगों को योग के जरिए निरोग बनाने में लगा है.
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