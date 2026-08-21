पेरेंट्स को बिना बताए शादी करने निकला प्रेमी जोड़ा, ट्रेन में छूटा 10.76 लाख रुपए से भरा बैग
पुलिस सत्यापन और पूछताछ के बाद RPF ने बरामद सामान सहित दोनों को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया.
Published : August 21, 2026 at 12:23 PM IST
नागौर: शादी करने के इरादे से घर से निकला एक प्रेमी जोड़ा उस वक्त मुश्किल में पड़ गया, जब मेड़ता रोड स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही उनका लाखों रुपए और जेवरों से भरा बैग ट्रेन में ही छूट गया. बैग में 10.76 लाख रुपए नकद, iPhone-15 Pro, दूसरा मोबाइल और आभूषण थे. बैग भूलकर आगे बढ़ने के बाद जब उन्हें याद आया तो हाथ-पांव फूल गए.
नागौर स्टेशन RPF के एसआई रमेश कुमार ने बताया कि जोधपुर से साबरमती-लालगढ़ एक्सप्रेस में सवार युवक और किशोरी मेड़ता रोड स्टेशन पर उतरकर बात करने लगे. इसी दौरान ट्रेन निकल गई. ट्रेन जाने के बाद उन्हें याद आया कि बैग ट्रेन में छूट गया है. इसके बाद वे मेड़ता रोड RPF के पास पहुंचे. सूचना पर नागौर स्टेशन पर बैग बरामद कर मेड़ता रोड लाया गया. बैग में लाखों की नकदी, मोबाइल और कीमती सामान रखा था. सूचना मिलते ही RPF हरकत में आई.
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RPF ने नागौर स्टेशन पर बरामद किया बैग: मेड़ता रोड RPF ने तुरंत ट्रेन और कोच की जानकारी जुटाई और नागौर स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन की तलाशी ली. जांच में बैग सुरक्षित बरामद कर लिया गया.जब बैग खोला गया तो उसमें करीब 10 लाख 76 हजार रुपए नकद, iPhone-15 Pro, एक अन्य स्मार्टफोन, पावर बैंक, चार्जर, ट्रेन टिकट, दस्तावेज और चांदी के आभूषण मिले. बैग में मौजूद सामान देखकर RPF अधिकारी भी हैरान रह गए.
बिना परिजनों को बताए निकले थे घर से: जांच में सामने आया कि युवक झुंझुनू जिले का निवासी है, जबकि किशोरी जोधपुर जिले की रहने वाली है. दोनों बिना परिजनों को बताए घर से निकले थे और शादी करने की योजना बना रहे थे. इसी दौरान दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी संबंधित थानों में दर्ज हो चुकी थी. पुलिस सत्यापन और पूछताछ के बाद RPF ने दोनों को बरामद सामान सहित स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया.