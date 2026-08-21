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पेरेंट्स को बिना बताए शादी करने निकला प्रेमी जोड़ा, ट्रेन में छूटा 10.76 लाख रुपए से भरा बैग

प्रेमी जोड़े के बैग से बरामद राशि व अन्य सामान ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर: शादी करने के इरादे से घर से निकला एक प्रेमी जोड़ा उस वक्त मुश्किल में पड़ गया, जब मेड़ता रोड स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही उनका लाखों रुपए और जेवरों से भरा बैग ट्रेन में ही छूट गया. बैग में 10.76 लाख रुपए नकद, iPhone-15 Pro, दूसरा मोबाइल और आभूषण थे. बैग भूलकर आगे बढ़ने के बाद जब उन्हें याद आया तो हाथ-पांव फूल गए. नागौर स्टेशन RPF के एसआई रमेश कुमार ने बताया कि जोधपुर से साबरमती-लालगढ़ एक्सप्रेस में सवार युवक और किशोरी मेड़ता रोड स्टेशन पर उतरकर बात करने लगे. इसी दौरान ट्रेन निकल गई. ट्रेन जाने के बाद उन्हें याद आया कि बैग ट्रेन में छूट गया है. इसके बाद वे मेड़ता रोड RPF के पास पहुंचे. सूचना पर नागौर स्टेशन पर बैग बरामद कर मेड़ता रोड लाया गया. बैग में लाखों की नकदी, मोबाइल और कीमती सामान रखा था. सूचना मिलते ही RPF हरकत में आई. पढ़ें: सरेआम बाइक पर अश्लील हरकत करते दिखा प्रेमी जोड़ा, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार