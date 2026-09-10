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लखनऊ के गेस्ट हाउस में युगल ने की आत्महत्या; मैरिज सर्टिफिकेट और सुसाइड नोट बरामद

लखनऊ के गेस्ट हाउस में युगल ने की आत्महत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: चिनहट थाना क्षेत्र स्थित एक गेस्ट हाउस में युगल द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. हरदोई के रहने वाले अमित और नरगिस ने गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 101 में आत्महत्या की है. दोनों 18 दिनों से यहां रुके थे. पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट और मैरिज सर्टिफिकेट बरामद किए हैं. डीसीपी पूर्व डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि दोनों की पहचान अमित कुमार (22) पुत्र ओम प्रकाश निवासी अरवलपुर, थाना हरपालपुर, हरदोई और नरगिस (19) पुत्री उस्मान निवासी पालिया पंचशाला, हरदोई के तौर पर हुई है. ​घटनास्थल का निरीक्षण करने पर पुलिस को कमरे से कई अहम चीजें मिली हैं. डीसीपी पूर्व डॉ. दीक्षा शर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) कमरे से मैरिज सर्टिफिकेट और सुसाइड नोट मिला है. इससे दोनों के बीच प्रेम संबंध और शादी करने की पुष्टि होती दिख रही है. एक बैग, की-पैड वाला मोबाइल फोन, चार्जर और दैनिक उपयोग की सामग्री साबुन, तेल, टूथब्रश, ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिले हैं. परिजनों को सूचना देकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.