लखनऊ के गेस्ट हाउस में युगल ने की आत्महत्या; मैरिज सर्टिफिकेट और सुसाइड नोट बरामद
हरदोई में दोनों के परिजनों को घटना से अवगत करा दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 6:58 AM IST
लखनऊ: चिनहट थाना क्षेत्र स्थित एक गेस्ट हाउस में युगल द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. हरदोई के रहने वाले अमित और नरगिस ने गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 101 में आत्महत्या की है. दोनों 18 दिनों से यहां रुके थे. पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट और मैरिज सर्टिफिकेट बरामद किए हैं.
डीसीपी पूर्व डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि दोनों की पहचान अमित कुमार (22) पुत्र ओम प्रकाश निवासी अरवलपुर, थाना हरपालपुर, हरदोई और नरगिस (19) पुत्री उस्मान निवासी पालिया पंचशाला, हरदोई के तौर पर हुई है. घटनास्थल का निरीक्षण करने पर पुलिस को कमरे से कई अहम चीजें मिली हैं.
कमरे से मैरिज सर्टिफिकेट और सुसाइड नोट मिला है. इससे दोनों के बीच प्रेम संबंध और शादी करने की पुष्टि होती दिख रही है. एक बैग, की-पैड वाला मोबाइल फोन, चार्जर और दैनिक उपयोग की सामग्री साबुन, तेल, टूथब्रश, ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिले हैं. परिजनों को सूचना देकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.
18 दिनों से गेस्ट हाउस में थे: पुलिस के अनुसार, घटना चिनहट क्षेत्र में गेस्ट हाउस की है. हरदोई निवासी अमित और नरगिस 23 अगस्त 2026 से गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 101 में रुके हुए थे.
बुधवार रात जब काफी देर तक कमरे से कोई हलचल नहीं हुई और दरवाजा खटखटाने पर भी नहीं खुला, तो गेस्ट हाउस संचालक राकेश यादव निवासी धावा ने अनहोनी की आशंका में तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी.
सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंची. दरवाजा तोड़ा गया, तो दोनों के शव पंखे के हुक फंदे से एक साथ लटके मिले. डीसीपी पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया पुलिस टीम ने तत्काल दोनों को फंदे से नीचे उतारा और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
मौके से मिले सुसाइड नोट और शादी के प्रमाण-पत्र की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है. हरदोई में दोनों के परिजनों को घटना से अवगत करा दिया गया है. पुलिस प्रेम प्रसंग, पारिवारिक विरोध या किसी अन्य दबाव के कारण आत्महत्या की गहन जांच कर रही है.
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