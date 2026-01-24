ETV Bharat / state

बहरोड़ में प्रेमी जोड़े ने होटल में की आत्महत्या, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले

प्रेमी जोड़े की आत्महत्या मामले में पुलिस ने होटल का रिकॉर्ड जब्त किया है.

Police outside the hotel
होटल के बाहर पुलिस (ETV Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 24, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
बहरोड़: दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर स्थित बहरोड़ के एक होटल में एक प्रेमी जोड़े के मृत पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही बहरोड़ कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. होटल परिसर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. वहीं पुलिस ने एहतियातन क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया. मृतक जोड़े की शिनाख्त नहीं हो पाई है.

कोतवाली थाना इंचार्ज प्रदीप यादव ने बताया कि बहरोड़ में हाइवे पर एक होटल के कमरे में युवक-युवती के शव मिले. फिलहाल मृतक प्रेमी जोड़े की पहचान नहीं हो पाई है. होटल रिकॉर्ड को जब्त किया गया है. होटल स्टाफ और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों कब होटल में आए और किन परिस्थितियों में ठहरे थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को मौके पर बुलाया. एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य संकलन और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होटल के कमरे का गेट खोला जाएगा.

जैसलमेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने की आत्महत्या, परिजन घर गए थे

सीसीटीवी कैमरे की जांच: बहरोड़ कोतवाली प्रभारी के अनुसार पूरे मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है. होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. साथ ही कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जाएगी. मृतकों के परिजनों का पता लगाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा किया जाएगा.

COUPLE KILL THEMSELVES IN HOTEL
CCTV FOOTAGE OF HOTEL
DECEASED COUPLE UNIDENTIFIED
COUPLE ENDS LIFE IN HOTEL

