दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में पति-पत्नी ने मौत को लगाया गले, कर्ज से थे परेशान

ज्योति नगर इलाके में दंपति ने दी जान
ज्योति नगर इलाके में दंपति ने दी जान (ETV Bharat)
Published : January 30, 2026 at 5:14 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेस्ट ज्योति नगर इलाके एक दंपति ने मौत को गले लगा लिया. सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस को मौके से एक नोट भी मिला है, जिसमें मौत को गले लगाने की वजह कर्ज बताई गई है. मिली जानकारी के अनुसार, मृतक मेडिकल स्टोर चलाते थे. घटना के समय दंपति के बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे.

उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि गुरुवार देर रात ज्योति नगर थाना पुलिस को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. किराये के मकान में पति-पत्नी अलग-अलग कमरों में मृत पाए गए. इसके बाद मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस को कमरे से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें दंपति ने कर्ज से परेशान होने की बात लिखी है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है. मामले में बीएनएसएस की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

पड़ोसियों के अनुसार, दंपति पिछले करीब आठ महीने से यहां रह रहे थे और किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे. उनकी सोनिया विहार इलाके में दवा की दुकान थी. उनके दो बेटे हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है. बीते कुछ समय से दोनों मानसिक तनाव में नजर आ रहे थे. उन्होंने बताया कि दंपति ने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया था और जब वह लौटे तो कमरा अंदर से बंद था. इसके बाद लोगों की मदद से वे अंदर गए, जहां उन्होंने माता-पिता को मृत पाया. वहीं मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में कर्ज का दबाव सामने आया है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके से बरामद नोट की जांच की के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.

