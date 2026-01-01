ETV Bharat / state

आगरा में वित्त मंत्री का AI वीडियो दिखाकर 26.42 लाख ठगे; मुनाफे के लालच में फंसे पति-पत्नी

आगरा: साइबर क्रिमिनल ने आगरा में एक दंपति से 26.42 लाख रुपए का फ्रॉड किया है. ठगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का AI से बना वीडियो भेजा. विदेश कंपनी में निवेश करने और बंपर कमाई का लालच दिया. इसी लालच में फंसे दंपति ने 26,42,450 रुपए गंवा दिए. ठगी का अंदेशा होने पर पति-पत्नी ने साइबर क्राइम पुलिस में केस दर्ज कराया गया.

आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र के दशरथ कुंज, अर्जुन नगर निवासी विशाल कुमार ने पुलिस को बताया कि 19 जून 2025 को फेसबुक पर एक वीडियो लिंक मिला. इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम और फोटो इस्तेमाल करके विदेशी ट्रेडिंग कंपनी नाका सॉल्यूशन में निवेश का प्रचार किया जा रहा था. लिंक पर क्लिक करने के बाद मैंने वीडियो देखा. सोच समझकर आगे की प्रक्रिया पूरी की.

ऐसे की गई ठगी: तब एक व्यक्ति ने खुद को कंपनी का अधिकारी बताकर रजिस्ट्रेशन कराया. इसके लिए 20 हजार रुपए जमा कराए. इसके बाद 19 जून से 17 सितंबर 2025 के बीच पीड़ित और उसकी पत्नी के खातों से कुल 26.42 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए. जब हमने बैंक खाते से पैसे निकालने चाहे, तब ठगी की जानकारी मिली. इसके बाद साइबर क्राइम पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत की.