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गाजियाबाद: पति-पत्नी के विवाद को सुलझाने पहुंचे ससुर को दामाद ने चाकुओं से गोदा, इलाज के दौरान मौत

गाजियाबाद: गाजियाबाद में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है. मोदीनगर में पत्नी को मायके से वापस ले जाने पहुंचे दामाद और ससुराल पक्ष के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई. आरोप है कि गुस्से में दामाद ने अपने ससुर पर चाकू से कई बार वार किया. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

2011 में हुई थी लव मैरिज

घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है. पुलिस के मुताबिक, मोदीनगर थाना क्षेत्र के फफराना रोड पर 65 वर्षीय अनार सिंह का घर है. अनार सिंह मोदीनगर की एक फैक्ट्री से पांच साल पहले रिटायर्ड हो चुके थे. अनार सिंह की बेटी की 2011 में संदीप के साथ लव मैरिज हुई थी. बीते एक साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. तीन दिन पहले भी पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद पत्नी अपने मायके आ गई थी.