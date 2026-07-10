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गाजियाबाद: पति-पत्नी के विवाद को सुलझाने पहुंचे ससुर को दामाद ने चाकुओं से गोदा, इलाज के दौरान मौत

पत्नी को मायके से वापस ले जाने पहुंचे दामाद ने ससुर को चाकू से गोद दिया.

Man Kills Father in Law in Ghaziabad
दामाद ने ससुर को चाकू से गोद दिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 10, 2026 at 4:50 PM IST

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गाजियाबाद: गाजियाबाद में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है. मोदीनगर में पत्नी को मायके से वापस ले जाने पहुंचे दामाद और ससुराल पक्ष के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई. आरोप है कि गुस्से में दामाद ने अपने ससुर पर चाकू से कई बार वार किया. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

2011 में हुई थी लव मैरिज

घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है. पुलिस के मुताबिक, मोदीनगर थाना क्षेत्र के फफराना रोड पर 65 वर्षीय अनार सिंह का घर है. अनार सिंह मोदीनगर की एक फैक्ट्री से पांच साल पहले रिटायर्ड हो चुके थे. अनार सिंह की बेटी की 2011 में संदीप के साथ लव मैरिज हुई थी. बीते एक साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. तीन दिन पहले भी पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद पत्नी अपने मायके आ गई थी.

सुनील कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त (मोदीनगर) (ETV Bharat)

9 जुलाई 2026 को रात तकरीबन 10:30 बजे संदीप पत्नी को वापस घर ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा था. संदीप ने पत्नी को घर चलने के लिए कहा लेकिन किसी कारणवश पत्नी ने इनकार कर दिया. जिसको लेकर पति-पत्नी के बीच बहस होने लगी. शोर सुनकर अनार सिंह मौके पर पहुंचे और दामाद को समझने के साथ घर से बाहर जाने के लिए कहा. बस इसी बात को लेकर संदीप भड़क गया और चाकू निकालकर अनार सिंह पर कई वार कर दिए. इसी बीच घर में मौजूद लोग बचाने के लिए पहुंचे लेकिन वह मौके से तुरंत फरार हो गया. परिजनों ने घायल अनार सिंह को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. आज सुबह इलाज के दौरान अनार सिंह की मृत्यु हो गई.

9 जुलाई 2026 को शाम करीब 8:30 बजे थाना मोदीनगर अंतर्गत फफराना रोड पर करीब 60 वर्षीय व्यक्ति अनार सिंह की उनके दामाद द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया. जहां उनको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया. थाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर हर संभव प्रयास किया जा रहा है. प्रकरण के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है. सुनील कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त, मोदीनगर

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