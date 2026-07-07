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पीलीभीत में बिजली के पंखे में उतरा करंट, दंपति की दर्दनाक मौत

पीलीभीत: थाना बिलसंडा क्षेत्र के मीरपुर हेमूपुरा गांव में सोमवार की रात बिजली का करंट लगने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई. हादसे के बाद से मृतक के परिवार और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.

सुबह 7 बजे कमरे में मिले शव: जानकारी के अनुसार, मीरपुर हेमूपुरा निवासी हरिशंकर कुशवाहा (50) और उनकी पत्नी कमला देवी (52) गांव के तिराहे पर बने अपने एक मकान में अकेले रहते थे. मंगलवार की रात लगभग 11 बजे हरिशंकर एक विवाह समारोह से दावत खाकर घर लौटे थे और पत्नी के साथ सो गए थे.

दिल दहला देने वाला मंजर: बुधवार की मंगलवार सुबह करीब 7 बजे जब उनका बेटा संत कुमार मकान के अगले हिस्से में बनी परचून की दुकान खोलने पहुंचा, तो कमरे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. कमरे के अंदर हरिशंकर और कमला देवी मृत अवस्था में जमीन पर पड़े थे. मां कमला देवी के चेहरे पर टेबल फैन (बिजली का पंखा) चिपका हुआ था. आशंका है कि रात में सोते समय टेबल फैन में अचानक करंट उतर आया, जिसने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया.

बिलसंडा थाना अध्यक्ष जगदीप मलिक ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.