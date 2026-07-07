पीलीभीत में बिजली के पंखे में उतरा करंट, दंपति की दर्दनाक मौत
हादसे के बाद से मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में पसरा मातम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 3:38 PM IST
पीलीभीत: थाना बिलसंडा क्षेत्र के मीरपुर हेमूपुरा गांव में सोमवार की रात बिजली का करंट लगने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई. हादसे के बाद से मृतक के परिवार और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.
सुबह 7 बजे कमरे में मिले शव: जानकारी के अनुसार, मीरपुर हेमूपुरा निवासी हरिशंकर कुशवाहा (50) और उनकी पत्नी कमला देवी (52) गांव के तिराहे पर बने अपने एक मकान में अकेले रहते थे. मंगलवार की रात लगभग 11 बजे हरिशंकर एक विवाह समारोह से दावत खाकर घर लौटे थे और पत्नी के साथ सो गए थे.
दिल दहला देने वाला मंजर: बुधवार की मंगलवार सुबह करीब 7 बजे जब उनका बेटा संत कुमार मकान के अगले हिस्से में बनी परचून की दुकान खोलने पहुंचा, तो कमरे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. कमरे के अंदर हरिशंकर और कमला देवी मृत अवस्था में जमीन पर पड़े थे. मां कमला देवी के चेहरे पर टेबल फैन (बिजली का पंखा) चिपका हुआ था. आशंका है कि रात में सोते समय टेबल फैन में अचानक करंट उतर आया, जिसने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया.
बिलसंडा थाना अध्यक्ष जगदीप मलिक ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
जानकारी मिलते ही आला अधिकारियों सहित राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंची. क्षेत्रीय लेखपाल राजकुमार यादव ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि मृतकों के परिजनों को कृषक दुर्घटना बीमा के तहत सरकारी मुआवजा दिलाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके.
थाना अध्यक्ष जगदीप मलिक ने बताया दंपति की करंट से मौत हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.
यह भी पढ़ें: पीलीभीत पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; बोले- '78 साल से गौ माता की रक्षा हम लोग चाह रहे हैं आज तक नहीं हुई
यह भी पढ़ें: सीएम योगी ने 2500 बंगाली परिवारों को दिया नागरिकता प्रमाणपत्र, मंच से कही ऐसी बात