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भीषण सड़क हादसा, दंपति ने तोड़ा दम, बाल बाल बचा बच्चा

कबीरधाम जिले के कुण्डा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ. आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया.

ROAD ACCIDENT IN KAWARDHA
कवर्धा सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 8, 2026 at 12:28 PM IST

3 Min Read
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कवर्धा: कोलेगांव घोरपेन्द्री बासनी मार्ग में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में पति-पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका 4 वर्षीय बालक सुरक्षित बच गया. बच्चे को कुछ चोटें आई है. घायल बच्चे को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुण्डा में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, मृतक कृष्णा ऑढिले निवासी सारंगढ़ अपनी पत्नी कीर्ति ऑढिले और 4 वर्षीय बच्चे के साथ बाइक से अपनी ससुराल कोलेगांव जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही ट्रक को क्रॉस करते समय बाइक सड़क किनारे गीली मिट्टी में फिसल गई और अनियंत्रित होकर ट्रक के पिछले पहिए के नीचे जा घुसी. हादसे में पति-पत्नी दोनों पर ट्रक का पहिया चढ़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बच्चा दूर जा गिरा, जिससे उसकी जान बच गई, हालांकि वह घायल हो गया.

ROAD ACCIDENT IN KAWARDHA
सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का चक्काजाम (ETV Bharat Chhattisgarh)

ट्रक चालक फरार

घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है.

हादसे के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम

हादसे से नाराज ग्रामीणों ने घटनास्थल और कुण्डा थाना के पास चक्काजाम कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है. उनका कहना है कि सड़क के शोल्डर कटिंग में मुरुम की जगह मिट्टी का उपयोग किया गया, जो बारिश के कारण कीचड़ में बदल गई है. इससे आए दिन बाइक सवार और राहगीर फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं.

ग्रामीण सड़क निर्माण के ठेकेदार को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण ठेकेदार के आने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहे हैं.

नहीं थम रहे सड़क हादसे

4 मई को भी पांडातराई में भीषण हादसा हुआ था, जिसमें 4 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई थी. पुल से एक तेज रफ्तार कार के बेकाबू होकर नीचे गिरने से ये हादसा हुआ था.

23 अप्रैल को लोहारा थाना क्षेत्र के जरहाटोला गांव में एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी.

23 अप्रैल को ही पोंडी चौकी थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क किनारे किराना दुकान में जा घुसी थी, जिसमें दुकान के अंदर मौजूद मां बेटी बुरी तरह घायल हो गए.

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