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पति का पैर फिसला तो बचाने कूदी पत्नी, दोनों की खाई में गिरने से मौत

पत्नी को उसके मायके ले जा रहा था पति, उसी दौरान खाई में गिरने से हुई दोनों की मौत.

Couple dies after falling in ditch in Chamba
खाई में गिरने से पति-पत्नी की मौत (@family)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 1:01 PM IST

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चंबा: जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. भरमौर के लिल्ह गांव में एक पति-पत्नी की खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान गौरख कुमार (उम्र 33 साल) और सुषमा (उम्र 26 साल) के तौर पर हुई है. दोनों ग्राम पंचायत दाड़वीं के गांव उहां के रहने वाले थे. पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है.

पैर फिसलने से खाई में गिरा दंपती

भरमौर पुलिस के मुताबिक उहां गांव का निवासी गौरख कुमार वीरवार को अपनी पत्नी सुषमा को उसके मायके लिल्ह ले जा रहा था. इस दौरान जब वो पहाड़ी पर संकरी पगडंडी से होकर गुजर रहे थे, तो एक गहरी ढांक के पास अचानक गौरख का पैर फिसल गया और वो असंतुलित होकर खाई में गिरने लगा. ऐसे में सुषमा अपने पति को बचाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो भी खुद को संभाल नहीं पाई और दोनों पति-पत्नी गहरी खाई में गिर गए.

पत्थरों पर गिरने से मौत

इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने उन दोनों को खाई से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन खाई से पत्थरों पर गिरने और गंभीर चोटें आने के चलते दोनों पति-पत्नी पहले ही दम तोड़ चुके थे. डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी में उनके शवों को पोस्टमार्टम किया गया.

"खाई में गिरने से दंपती की मौत का मामला सामने आया है. पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी पहुंचाए हैं. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिए. पुलिस इसमें आगामी जांच कर रही है." - विजय सकलानी, एसपी चंबा

आखिरी सफर बन गया गांव का रास्ता

बता दें कि जनजातीय क्षेत्र भरमौर में स्थित लिल्ह गांव मुख्य सड़क से काफी दूर है. जिसके चलते यहां पहुंचने के लिए लोगों को पहाड़ी पर संकरी पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता था. ये दंपती भी हमेशा इन्ही पगडंडियों से होकर लिल्ह गांव पहुंचता था, लेकिन वीरवार को पहाड़ी रास्ते पर उनका ये सफर आखिरी बन गया और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई.

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