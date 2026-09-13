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सोनाहातू में हाइवा ने बाइक सवार पति-पत्नी को कुचला, दोनों की मौत, 7 घंटे जाम रही सिल्ली-रांगामाटी सड़क

रांची में सड़क दुर्घटना में दंपती की मौत हो गई है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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सड़क हादसे के बाद दुर्घटनास्थल पर लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 8:55 PM IST

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रांचीः रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र में रविवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौत हो गई. हादसा बारेंदा टोला देवानसारणा के पास हुआ. आयरन लदे तेज रफ्तार हाइवा ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद हाइवा चालक वाहन को कुछ दूरी पर खड़ा कर मौके से फरार हो गया.

बारेंदा से घर लौट रहे थे पति-पत्नी

मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के झालदा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशी पापड़ाहुडूम गांव निवासी रमेश महतो और उनकी पत्नी सिंधु वाला देवी के रूप में हुई है. बताया गया कि दोनों बारेंदा स्थित रिश्तेदार के घर तीन नहान कार्यक्रम में शामिल होने आए थे.

बुंडू एसडीएम, एसडीपीओ और सिल्ली विधायक अमित महतो का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कार्यक्रम के बाद रविवार सुबह करीब 8 बजे दोनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे. देवानसारणा के पास दोनों ने बाइक सड़क किनारे खड़ी की थी और किसी व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान रांगामाटी की ओर से सिल्ली की तरफ जा रहे तेज रफ्तार आयरन लदे हाइवा ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया.

पत्नी की मौके पर मौत, पति ने रास्ते में तोड़ा दम

हाइवा की टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिंधु वाला देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं रमेश महतो गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बताया गया कि हाइवा चालक वाहन को कुछ दूरी पर खड़ा कर वहां से फरार हो गया.

मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम

दंपती की मौत की सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हो गए. ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने और हाइवा चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सिल्ली-रांगामाटी मुख्य मार्ग जाम कर दिया. सुबह करीब 8 बजे शुरू हुआ जाम लगभग 7 घंटे तक रहा. सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन प्रभावित रहा.

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे

सड़क जाम की सूचना पर सोनाहातू थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. हालांकि ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे. इसके बाद बुंडू एसडीएम मोहनलाल मरांडी, बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश, बुंडू थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जयदीप टोप्पो, तमाड़ थाना प्रभारी दुलाल कुमार महतो, दशम फॉल थाना प्रभारी कुंदन कुमार, महिला थाना प्रभारी पूजा विभूति उरांव समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों और मृतक के परिजनों से बातचीत कर जाम हटाने की अपील की और मामले में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

SDPO ने अपनी ओर से दी 25 हजार की सहायता

ग्रामीणों के अनुसार, बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश ने अपनी ओर से 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी. ग्रामीणों ने एसडीपीओ की इस पहल को सराहना की. ग्रामीणों का कहना था कि घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की ओर से लगातार बातचीत की गई और पीड़ित परिवार की मदद का प्रयास किया गया.

विधायक अमित महतो और देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे

जाम नहीं हटने की स्थिति में सिल्ली विधायक अमित कुमार महतो भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी मांगों को सुना. विधायक ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया. इसके बाद JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों और परिजनों से बातचीत की और उनकी मांगों को लेकर सहयोग का भरोसा दिलाया. प्रशासनिक अधिकारियों, विधायक और JLKM नेता की ओर से समझाने-बुझाने और आश्वासन के बाद ग्रामीण जाम हटाने को तैयार हुए.

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दुर्घटनास्थल पर लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)

करीब 7 घंटे बाद खुला मार्ग

सुबह करीब 8:00 बजे से जारी सड़क जाम दोपहर करीब 3:00 बजे समाप्त हुआ. करीब 7 घंटे बाद सिल्ली-रांगामाटी मुख्य मार्ग पर वाहनों का आवागमन फिर से सामान्य हुआ. जाम समाप्त होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर स्थिति को सामान्य कराया और यातायात सुचारु कराया.

सोनाहातू पुलिस हाइवा को जब्त कर थाने ले गई है. साथ ही दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हाइवा चालक की तलाश की जा रही है. हादसे के बाद मृतक के परिजनों में मातम पसरा है.

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