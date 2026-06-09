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बलरामपुर में हाथी के हमले से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत, छत्तीसगढ़ में एलिफेंट अटैक से 3 दिन में 4 की गई जान

जानकारी के अनुसार, ग्राम कुंदी के बांधपारा निवासी जूठन गोंड़ (65) और उनकी पत्नी सुंदरी बाई (56) मंगलवार सुबह करीब पांच बजे घर से जंगल की ओर निकले थे. दोनों घर से लगभग 200 मीटर दूर पहुंचे ही थे कि उनका सामना एक दंतैल हाथी से हो गया. अचानक सामने आए हाथी को देखकर दंपती ने बचने का प्रयास किया, लेकिन वे समय रहते सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच सके.

बलरामपुर: राजपुर फोरेस्ट रेंज में हाथी के हमले में दंपत्ति की मौत से हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर शवों को पीएम कराने के लिए भेज दिया गया है. ग्रामीणों को जंगल की तरफ नहीं जाने की समझाइश दी जा रही है.

प्रत्यक्ष जानकारी के मुताबिक, हाथी ने दंपती को देखते ही आक्रामक रुख करते हुए उन पर हमला कर दिया. दोनों ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने उनका पीछा किया और हमला कर दिया. दंतैल हाथी ने दोनों को पटक-पटककर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की खबर मिलते ही ग्रामीणों में भय का माहौल फैल गया.

वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला तत्काल मौके पर पहुंचा. एसडीओ फॉरेस्ट रेंजर और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. मामले की जांच शुरू की. अधिकारियों ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया वन विभाग द्वारा आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है.

परिजनों को उपलब्ध कराई गई तात्कालिक सहायता राशि

इस संबंध में राजपुर रेंजर अजय वर्मा ने बताया कि वन विभाग की तरफ से मृतक दंपत्ति के परिजनों को तात्कालिक सहायता के रूप में 25-25 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी गई है. साथ ही शासन की ओर से मिलने वाली अन्य सहायता प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. पीड़ित परिवार को नियमानुसार पूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

मुनादी कराकर ग्रामीणों को किया जा रहा अलर्ट

रेंजर अजय वर्मा ने बताया कि हाथी की मौजूदगी को देखते हुए आसपास के गांवों में मुनादी कराई जा रही है. लोगों को जंगल या सुनसान क्षेत्रों में अकेले न जाने की सलाह दी जा रही है.वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी अन्य अप्रिय घटना को रोका जा सके.

सड़क निर्माण में लगे मजदूरों को हाथी ने कुचला, मौत

वहीं रविवार देर रात गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सोनहत वन परिक्षेत्र अंतर्गत देवसील गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगे दो मजदूरों को हाथी ने कुचल दिया. इस घटना में 22 वर्षीय युवक गौरव की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय अमर सिंह ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया. हाथी इस समय जनकपुर रेंज में घूम रहा है.