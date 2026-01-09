ETV Bharat / state

कोडरमा में दम घुटने से दंपती की मौत, रात में ठंड से बचने के लिए बोरसी जलाकर सोए थे

कोडरमा: कोडरमा थाना क्षेत्र के पुरनानगर में गुरुवार रात बोरसी के धुएं के कारण दम घुटने से एक दंपती की मौत हो गई है. मृतक दंपती की पहचान वीरेंद्र शर्मा उर्फ नन्हकू और उनकी पत्नी कांति देवी के रूप में की गई है.

रात में कमरे में बोरसी जलाकर सोए थे दंपती

घटना के संबंध में मृत दंपती की बड़ी बहू जयंती देवी ने बताया कि गुरुवार की शाम उनके ससुर वीरेंद्र शर्मा अपनी आंख संबंधित कुछ समस्या को लेकर सदर अस्पताल गए हुए थे. अस्पताल से वापस घर लौटने पर पूरा परिवार साथ में खाना खाया. जिसके बाद वीरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी कांति देवी रात के करीब 11:00 बजे अपने कमरे में सोने चले गए. अत्यधिक ठंड के कारण वीरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी कमरे में बोरसी जलाकर सोए हुए थे.

सुबह के वक्त कमरे में मृत मिले दंपती

दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह करीब 6:00 बजे जब उनकी बहू झाड़ू लगाने के लिए अपने सास-ससुर के कमरे में पहुंची तो देखा कि कमरे में उनके सास और ससुर जमीन पर बेसुध अवस्था में गिरे हुए हैं. दोनों के नाक से खून निकल रहा था. जिसके बाद उसने शोर मचाकर अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों को उठाया.

इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर दोनों को मृत घोषित कर दिया. बता दें कि मृतक वीरेंद्र शर्मा कोडरमा बाजार में अपनी सैलून चला कर अपना और परिवार का जीवन-यापन करते थे. इधर, घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.