कोडरमा में दम घुटने से दंपती की मौत, रात में ठंड से बचने के लिए बोरसी जलाकर सोए थे
कोडरमा में दंपती की मौत हो गई है. दंपती रात के वक्त बोरसी जलाकर सोए थे, सुबह दोनों की लाश कमरे में मिली.
Published : January 9, 2026 at 1:49 PM IST
कोडरमा: कोडरमा थाना क्षेत्र के पुरनानगर में गुरुवार रात बोरसी के धुएं के कारण दम घुटने से एक दंपती की मौत हो गई है. मृतक दंपती की पहचान वीरेंद्र शर्मा उर्फ नन्हकू और उनकी पत्नी कांति देवी के रूप में की गई है.
रात में कमरे में बोरसी जलाकर सोए थे दंपती
घटना के संबंध में मृत दंपती की बड़ी बहू जयंती देवी ने बताया कि गुरुवार की शाम उनके ससुर वीरेंद्र शर्मा अपनी आंख संबंधित कुछ समस्या को लेकर सदर अस्पताल गए हुए थे. अस्पताल से वापस घर लौटने पर पूरा परिवार साथ में खाना खाया. जिसके बाद वीरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी कांति देवी रात के करीब 11:00 बजे अपने कमरे में सोने चले गए. अत्यधिक ठंड के कारण वीरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी कमरे में बोरसी जलाकर सोए हुए थे.
सुबह के वक्त कमरे में मृत मिले दंपती
दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह करीब 6:00 बजे जब उनकी बहू झाड़ू लगाने के लिए अपने सास-ससुर के कमरे में पहुंची तो देखा कि कमरे में उनके सास और ससुर जमीन पर बेसुध अवस्था में गिरे हुए हैं. दोनों के नाक से खून निकल रहा था. जिसके बाद उसने शोर मचाकर अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों को उठाया.
इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर दोनों को मृत घोषित कर दिया. बता दें कि मृतक वीरेंद्र शर्मा कोडरमा बाजार में अपनी सैलून चला कर अपना और परिवार का जीवन-यापन करते थे. इधर, घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.
इधर, घटना की जानकारी मिलने पर कोडरमा पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और पूरी घटना को लेकर मृत दंपती के पुत्र से लिखित बयान लिया. इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.
थाना प्रभारी की पुष्टि
इस संबंध में कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान ने बताया कि दंपती की दम घुटने से मौत की बात सामने आई है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा.
