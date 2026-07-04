ETV Bharat / state

बिहार में मासूम भतीजे को करंट से बचाते हुए चाचा-चाची की दर्दनाक मौत

कटिहार: बिहार के कटिहार स्थित मनिहारी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या-10 के पूरब टोला में इंसानियत और त्याग की एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. घर की मेन बिजली लाइन की चपेट में आए एक मासूम बच्चे को बचाने के प्रयास में उसके चाचा मोहम्मद नाजीर और चाची जुबेदा खातून ने अपनी जान गंवा दी. घटना के बाद मनिहारी अनुमंडल अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया.

मासूम को लगा करंट: पूरे घटना को लेकर परिजन शेख फखरुद्दीन ने बताया कि घर में अचानक मेन बिजली लाइन की चपेट में एक बच्चा आ गया. बच्चे को करंट लगते देख उसकी चाची जुबेदा खातून और चाचा मोहम्मद नाजीर बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े. इस दौरान दोनों भी करंट की चपेट में आ गए. परिजनों ने तत्काल तीनों को मनिहारी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जुबेदा खातून और मोहम्मद नाजीर को मृत घोषित कर दिया.

रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

अस्पताल में हंगामा: वहीं करंट की चपेट में आया बच्चा इलाज के बाद अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है. उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया. इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में समय पर समुचित इलाज नहीं मिलने के कारण दोनों की जान चली गई. वहीं परिवार की रुखसाना खातून का कहना था कि अस्पताल में ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे दोनों की मौत हो गई.

डॉक्टर की सफाई: हालांकि ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि दोनों को अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी. ऐसे में इलाज की कोई संभावना नहीं बची थी. घटना की सूचना मिलते ही मनिहारी थाना पुलिस और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी डीएसपी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे.