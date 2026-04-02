ETV Bharat / state

हज हाउस से लौट रहे दंपती को ट्रेलर ने कुचला, पत्नी की मौत

रांची: जिले के पुंदाग ओपी क्षेत्र के लाला लाजपत नगर के समीप एक ट्रेलर ने बाइक सवार पति-पत्नी को कुचल दिया. इस हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गए. महिला की मौत के बाद लोगों ने सड़क जामकर हंगमा भी किया.

क्या है पूरा मामला

घटना बुधवार की शाम उस समय हुई, जब पति-पत्नी स्कूटी से हज हाउस से अपने घर लौट रहे थे. मृतक 51 वर्षीय मुनेजा खातून पुंदाग इलाही नगर की रहने वाली थीं. वे पति रियासत अंसारी के साथ हज की यात्रा पर जाने वाली थी. इधर, घायल रियासत अंसारी को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक है.

घटना के बाद आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और चापूटोली मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. इस दौरान आक्रोशित लोगों ने ट्रेलर में तोड़फोड़ भी की और शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया. आक्रोशित लोगों का आरोप था कि इस मार्ग में रात नौ बजे तक नो एंट्री रहती है. ऐसे में ट्रेलर लाला लाजपत नगर मार्ग में कैसे घुस गया.

घटना की जानकारी मिलने के बाद हटिया डीएसपी पीके मिश्रा, पुंदाग ओपी प्रभारी संजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस की टीम ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया. इस क्रम में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बहस भी हुई. हालांकि रात में समझाने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया तब जाकर जाम हटा. मौके पर पहुंचे हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि भीड़ को शांत करवा कर सड़क जाम हटा लिया गया है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

दस लाख और सरकारी नौकरी की मांग

आक्रोशित लोग मृतक के परिजनों को दस लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे. उनका कहना था कि प्रशासन और ट्रेलर चालक की लापरवाही की वजह से घटना घटी है. इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. हटिया डीएसपी ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा. जिसके बाद लोग सड़क से हटे और यातायात सामान्य हुआ.