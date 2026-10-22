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हिसार में प्रेमी जोड़े ने निगला जहर, युवक की मौत, युवती की हालत गंभीर

couple consumed poison in Hisar ( ETV Bharat )

हिसार: आजाद नगर में रह रहे प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ निगल लिया. गंभीर हालत में दोनों को हिसार के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. महिला को बेहतर उपचार के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

हिसार में प्रेमी जोड़े ने निगला जहर: अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक शख्स और महिला आजाद नगर में एक साथ रह रहे थे. सचिन नाम का युवक हिसार जिले के किरमारा गांव का रहने वाला था, जबकि महिला का नाम मनीषा बताया जा रहा है. मनीषा मूल रूप से रोहतक जिले की रहने वाली है और उसका 12 वर्षीय बेटा भी है.