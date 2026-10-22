हिसार में प्रेमी जोड़े ने निगला जहर, युवक की मौत, युवती की हालत गंभीर
हिसार के आजाद नगर में लिव-इन में रह रहे प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ निगल लिया. शख्स की मौत, महिला की हालत गंभीर.
Published : October 22, 2026 at 9:29 AM IST
हिसार: आजाद नगर में रह रहे प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ निगल लिया. गंभीर हालत में दोनों को हिसार के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. महिला को बेहतर उपचार के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.
हिसार में प्रेमी जोड़े ने निगला जहर: अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक शख्स और महिला आजाद नगर में एक साथ रह रहे थे. सचिन नाम का युवक हिसार जिले के किरमारा गांव का रहने वाला था, जबकि महिला का नाम मनीषा बताया जा रहा है. मनीषा मूल रूप से रोहतक जिले की रहने वाली है और उसका 12 वर्षीय बेटा भी है.
दिल्ली में हुई दोनों की पहचान: सचिन और मनीषा की पहचान दिल्ली में कोचिंग के दौरान हुई थी. इसके बाद दोनों हिसार आकर रहने लगे. सचिन हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर कार्यरत था.
शादीशुदा महिला के साथ लिवइन में रह रहा था युवक: युवक के भाई प्रवीण के अनुसार, उसका बड़ा भाई पिछले करीब एक साल से परिवार से अलग रह रहा था और मनीषा के साथ सहमति संबंध में रह रहा था. परिजनों ने बताया कि उन्हें फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि आजाद नगर में सचिन और मनीषा ने जहरीला पदार्थ निगल लिया है. सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: आजाद नगर थाना प्रभारी मनदीप ने बताया कि दोनों को उपचार के लिए हिसार के नागरिक अस्पताल लाया गया था, जहां युवक की मौत हो गई. अस्पताल से पुलिस को सूचना मिलने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी. जहर निगलने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
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