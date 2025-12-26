गोंडा में प्रेमी-प्रेमिका ने किया सुसाइड; युवती घर से फरार थी, युवक के मोबाइल में मिला वीडियो
सीओ करनैलगंज अभिषेक दावाच्या ने बताया कि 25 दिसंबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि पिपरी रेलवे क्रॉसिंग के पास शव मिले हैं.
गोंडा: जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के पिपरी रेलवे क्रॉसिंग के पास प्रेमी-प्रेमिका ने सुसाइड कर लिया. युवती ने जहां ट्रेन से कटकर जान दी, वहीं युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना से पहले का एक वीडियो भी पुलिस ने युवक के मोबाइल से बरामद किया है. इसमें दोनों अपनी मर्जी से सुसाइड करने की बात कह रहे हैं.
सीओ करनैलगंज अभिषेक दावाच्या ने बताया कि 25 दिसंबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि पिपरी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक लड़की ट्रेन से कट गई है. वहां से 50 मीटर दूर ही पेड़ पर एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है.
पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में दोनों की पहचान हुई. युवती का नाम लक्ष्मी मौर्य (23) पुत्री लल्लन प्रसाद निवासी थाना क्षेत्र विशेश्वरगंज, बहराइच है. वहीं, युवक नीरज मौर्या (25) पुत्र राधेश्याम निवासी थाना क्षेत्र कौड़िया, गोंडा का रहने वाला था.
मोबाइल में मिला वीडियो: सीओ ने बताया कि दोनों ने अपनी मर्जी से आत्महत्या की है. इसका एक वीडियो युवक के मोबाइल फोन से बरामद हुआ है. पुलिस की जांच में यह भी पता चला है, कि दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते थे.
युवती कुछ दिन पहले घर से भाग गई थी. उसके भागने पर युवती के परिजनों ने विशेश्वरगंज थाने में केस दर्ज कराया था. युवक पहले से ही शादीशुदा था. दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.
