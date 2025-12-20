ETV Bharat / state

चरखी दादरी में दंपत्ति ने की खुदकुशी, मौके से मिला सुसाइड नोट, जांच में जुटी पुलिस और एफएसएल टीम

चरखी दादरीः गांव बेरला में दंपति ने शनिवार अल सुबह अपने घर में छत पर बने कमरे में आत्महत्या कर ली. जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचित किया. बाढड़ा थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए दादरी के सिविल अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मृतकों के परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

नाई काम करते थे मृतकः विनोद कुमार ने बताया कि "मृतक विष्णु मेरे चाचा थे. उन्होंने चाची संगीता के साथ खुदकुशी कर ली है. विष्णु नाई का काम करते थे. वे अपना सैलून चलाते थे." बता दें कि गांव बेरला में दंपति द्वारा सुसाइड करने पर परिजनों की सूचना के आधार पर बाढड़ा पुलिस गांव में पहुंची. इस दौरान पुलिस ने मकान में छत पर बने कमरे में 32 वर्षीय विष्णु और 30 वर्षीय उसकी पत्नी का शव मिला. मौके पर एफएसएल टीम भी पहुंची और जांच के दौरान एक टीम को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ.