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सहारनपुर में घर से भागे प्रेमी युगल ने होटल में की खुदकुशी; जहरीला पदार्थ खाने से पहले परिजनों को की वीडियो कॉल

सहारनपुर : शहर के नानौता इलाके स्थित एक होटल में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली. दोनोंं पिछले दो दिन से होटल में रुके थे और मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे. युवक ने खुदकुशी के पहले अपने बुआ के बेटे से वीडियो कॉल पर बात भी की. युवक के साथ होटल में खुदकुशी करने वाली 14 साल की किशोरी है और युवक के छोटे भाई साली बताई जाती है.

पुलिस के मुताबिक, अजमल पुत्र उमर मोहम्मद मुजफ्फर के थाना बुढ़ाना थाना इलाके के गांव झोला का रहने वाला था. पिछले दो दिनों से अपने छोटे भाई की 14 वर्षीय साली शहराना के साथ घर से लापता था. शहराना के पिता हाकीम ने थाना बुढ़ाना में अजमल के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें उस पर लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा करने का आरोप लगाया गया था. एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि अजमल और किशोरी दो दिनों से नानौता इलाके स्थित एक होटल में रुके थे. अजमल अपने फुफेरे भाई रिजवान के साथ लगातार संपर्क में था. शुक्रवार को अजमल ने रिजवान को वीडियो कॉल कर जहरीले पदार्थ का पैकेट दिखाया. इसके बाद उसने और किशोरी ने उसे खा लिया. हालांकि रिजवान ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने.