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सहारनपुर में घर से भागे प्रेमी युगल ने होटल में की खुदकुशी; जहरीला पदार्थ खाने से पहले परिजनों को की वीडियो कॉल

पिछले दो दिनों से नानौता इलाके में स्थित होटल में 14 साल की किशोरी के साथ रुका था युवक.

सहारनपुर में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी.
सहारनपुर में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 2:20 PM IST

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सहारनपुर : शहर के नानौता इलाके स्थित एक होटल में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली. दोनोंं पिछले दो दिन से होटल में रुके थे और मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे. युवक ने खुदकुशी के पहले अपने बुआ के बेटे से वीडियो कॉल पर बात भी की. युवक के साथ होटल में खुदकुशी करने वाली 14 साल की किशोरी है और युवक के छोटे भाई साली बताई जाती है.

पुलिस के मुताबिक, अजमल पुत्र उमर मोहम्मद मुजफ्फर के थाना बुढ़ाना थाना इलाके के गांव झोला का रहने वाला था. पिछले दो दिनों से अपने छोटे भाई की 14 वर्षीय साली शहराना के साथ घर से लापता था. शहराना के पिता हाकीम ने थाना बुढ़ाना में अजमल के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें उस पर लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा करने का आरोप लगाया गया था. एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि अजमल और किशोरी दो दिनों से नानौता इलाके स्थित एक होटल में रुके थे. अजमल अपने फुफेरे भाई रिजवान के साथ लगातार संपर्क में था. शुक्रवार को अजमल ने रिजवान को वीडियो कॉल कर जहरीले पदार्थ का पैकेट दिखाया. इसके बाद उसने और किशोरी ने उसे खा लिया. हालांकि रिजवान ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने.

वीडियो कॉल के तुरंत बाद रिजवान ने उनके परिवार वालों को इस बाबत बताया तो उनके होश उड़ गए. आनन-फानन में परिजन नानौता के होटल पहुंचे, जहां दोनों को गंभीर हालत में पाया. दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था और उनकी हालत बेहद नाज़ुक थी. गंभीर हालत में प्रेमी जोड़े को रामपुर मनिहारन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया. वहां से परिजन उन्हें शामली में कैराना रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

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