ETV Bharat / state

रायबरेली में नवदंपति ने की खुदकुशी, छह महीने पहले हुई थी शादी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

दंपति ने की खुदकुशी
दंपति ने की खुदकुशी (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 8:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: यूपी के रायबरेली में नवविवाहित पति-पत्नी के शव फंदे से लटके मिलने से सनसनी फैल गई. दोनों की शादी करीब छह महीने पहले हुई थी. घटना डलमऊ थाना क्षेत्र के पखरामऊ गांव की है.

जानकारी के मुताबिक, पखरामऊ निवासी अभिनव कुमार की शादी करीब छह महीने पहले गुरबक्शगंज थाना क्षेत्र के अघोरा गांव की रहने वाली रूपाली साहू से हुई थी. घटना के वक्त परिवार के लोग धान लगाने के लिए खेत गए हुए थे. शाम को जब परिजन वापस लौटे तो पति-पत्नी का कमरा अंदर से बंद था. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने किसी तरह दरवाजा खोला तो अंदर दोनों के शव पंखे से लटके मिले.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पति-पत्नी ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह साफ नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

डलमऊ कोतवाली के इंचार्ज राघवन कुमार ने बताया कि थाना डलमऊ क्षेत्र के पखरा मऊ गांव में घर के पति-पत्नी ने एक ही फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली तो मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे और शव को नीचे उतारा पीएम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.

TAGGED:

RAEBARELI NEWS
दंपति ने की खुदकुशी
SUICIDE IN RAEBAREL
RAEBAREL NEWS
COUPLE COMMITS SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.