फतेहाबाद में नशे की खेप पर स्ट्राइक, 56 लाख रुपए की हेरोइन बरामद, महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार
हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने 56 लाख रुपए की 281 ग्राम हेरोइन के साथ प्रेमी जोड़े को पकड़ा है.
Published : October 5, 2026 at 6:53 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 7:08 PM IST
फतेहाबाद : हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने 56 लाख की 281 ग्राम हेरोइन के साथ प्रेमी जोड़े को काबू किया है. महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़ी गई आरोपी महिला पर पहले भी नशे की तस्करी के मामले दर्ज हैं. वहीं जिस नशे की खेप को पकड़ा गया है, उसे हिसार में सप्लाई करना था.
281 ग्राम हेरोइन बरामद : नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फतेहाबाद एंटी नारकोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस टीम ने अकांवाली बाईपास पुल के नीचे कार्रवाई करते हुए 281 ग्राम हेरोइन के साथ एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत करीब 56 लाख रुपये बताई जा रही है.
दबिश के दौरान काबू : पुलिस के मुताबिक, एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी उपनिरीक्षक वेदपाल के नेतृत्व में टीम गश्त और चेकिंग पर थी. इसी दौरान सूचना के आधार पर अकांवाली बाईपास पुल के नीचे दबिश दी गई. मौके से हर्षदीप उर्फ बग्गा निवासी पीरावाली, हिसार और शरणजीत कौर उर्फ काजल निवासी बठिंडा, पंजाब को काबू किया गया.
तलाशी के दौरान हेरोइन बरामद : तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 281 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर थाना सदर फतेहाबाद में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि बरामद हेरोइन की सप्लाई पीरावाली, जिला हिसार में की जानी थी.
पुलिस की जांच जारी : अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था. मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी जय सिंह ने बताया कि पुलिस की जांच जारी है और नशे की सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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