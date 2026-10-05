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फतेहाबाद में नशे की खेप पर स्ट्राइक, 56 लाख रुपए की हेरोइन बरामद, महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार

फतेहाबाद में नशे की खेप पर स्ट्राइक ( ETV Bharat )

फतेहाबाद : हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने 56 लाख की 281 ग्राम हेरोइन के साथ प्रेमी जोड़े को काबू किया है. महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़ी गई आरोपी महिला पर पहले भी नशे की तस्करी के मामले दर्ज हैं. वहीं जिस नशे की खेप को पकड़ा गया है, उसे हिसार में सप्लाई करना था.