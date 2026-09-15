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40 लाख की संपत्ति बेचकर अनाथों के मसीहा बने बिहार के ये दंपती, गन्ने के खेत में फेंकी नवजात को दिया नया जीवन

संजीव ने उसके आंसू पोंछे, उसे घर लाए और अपनी बेटी की तरह पाला. उसे इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दिलाई और फिर 3 लाख रुपए खर्च कर एक योग्य वर से उसकी शादी करवाई. आज अंजू अपने पति के साथ कोलकाता में एक बेहद खुशहाल जीवन बिता रही है.

संजीव की करुणा सिर्फ आकांक्षा तक सीमित नहीं रही. परवलपुर ब्लॉक में उन्हें 8 साल की एक दिव्यांग बच्ची 'अंजू कुमारी' मिली. उसके माता-पिता उसके दिव्यांग पैदा होने के कारण उसे छोड़कर भाग गए थे. बच्ची ब्लॉक ऑफिस में राशन के लिए रो-रही थी.

"आकांक्षा मेरे लिए भगवान का दिया हुआ 'गॉड गिफ्ट' है. वह मेरी जान से भी प्यारी है और मेरे दिल का टुकड़ा है. " - अनुरिता सिन्हा, संजीव की पत्नी

आज आकांक्षा हिलसा के क्रिस ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 3 की छात्रा है, जिसकी पढ़ाई पर सालाना 45,000 रूपए खर्च होते हैं. पत्नी अनुरिता कुमारी भावुक होकर कहती हैं कि आकांक्षा मेरे लिए भगवान का दिया हुआ 'गॉड गिफ्ट' है. वह मेरी जान से भी प्यारी है और मेरे दिल का टुकड़ा है. संजीव भविष्य में आकांक्षा को कुश्ती का खिलाड़ी बनाकर गोल्ड मेडल दिलाना चाहते हैं.

संजीव कुमार के मुताबिक बाल संरक्षण विभाग ने बच्ची को छीनने की कोशिश की और संजीव व उनकी पत्नी को बिहार शरीफ थाने में बैठाकर रखा गया. एक महिला डीएसपी ने उनकी भावनाओं को समझा और बच्ची उन्हें सौंप दी. संजीव ने उस बच्ची का नाम 'आकांक्षा सिन्हा' रखा है. वर्तमान में उस बच्ची की उम्र 9 वर्ष है.

संजीव आगे बताते हैं कि जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बच्ची को चींटियां काट रही थी. वे तुरंत उसे उठाकर घर लाए, उसका मेडिकल चेकअप कराया और ड्रॉपर से बूंद-बूंद दूध पिलाकर उसकी जान बचाई. इस नेक काम में भी उन्हें प्रशासन की प्रताड़ना झेलनी पड़ी.

ईटीवी भारत से बात करते हुए संजीव कुमार सिन्हा ने बताते हैं कि 3 अगस्त 2017 में जब संजीव करायपरसुराय में पदस्थापित थे. उन्हें सूचना मिली कि चिकिसौरा थाना क्षेत्र के निकट एक निजी नर्सिंग होम के पीछे गन्ने के खेत में किसी ने एक नवजात बच्ची को फेंक दिया है.

दरअसल जिले के सिलाव अंचल में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत और हिलसा में किराए के मकान में रहने वाले गिरियक प्रखंड के चोरसुआ गांव निवासी संजीव कुमार सिन्हा और उनकी पत्नी अनुरिता कुमारी बेसहारा, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए साक्षात भगवान हैं. इन अनाथ बच्चों की परवरिश और गरीबों की मदद के लिए संजीव ने राजगीर स्थित अपनी 40 लाख रुपए की संपत्ति तक बेच दी.

नालंदा: आज के इस भौतिकवादी युग में जहां कई बार खून के रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं.वहीं बिहार के नालंदा में एक सरकारी कर्मचारी इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं, जो किसी भी कठोर दिल इंसान की आंखें नम करने को काफी है.

इसके अलावा संजीव ने अपने एक पड़ोसी के बच्चे 'अभिषेक' को भी नई जिंदगी दी. संजीव बताते हैं कि अभिषेक को बचपन में भयंकर निमोनिया हो गया था, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और कह दिया था कि इसका बचना नामुमकिन है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

परिवार ने नहीं मानी हार

संजीव आगे बताते हैं कि इसके बावजूद भी उन्होंने व उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने हार नहीं मानी. उन्होंने रात-दिन जागकर अभिषेक के शरीर की मालिश की और घरेलू देखभाल से उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाए. आज अभिषेक 15 साल का है. अब अभिषेक के माता-पिता की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है, लेकिन वह आज भी संजीव और अनुरिता को ही अपने माता-पिता का दर्जा देता है.

"अभिषेक को बचपन में भयंकर निमोनिया हो गया था, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और कह दिया था कि इसका बचना नामुमकिन है. मैंने व मेरी पत्नी और बच्चों ने हार नहीं मानी. सबने रात-दिन जागकर अभिषेक के शरीर की मालिश की और घरेलू देखभाल से उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाए." -संजीव कुमार सिन्हा

माता-पिता से मिला जज्बा

संजीव बताते हैं कि समाज सेवा का यह जज्बा उन्हें अपने पिता स्व. रमेश चंद्र सिंहा जो एक गैजेटेड अफसर थे और मां स्व. बिंदा देवी से विरासत में मिला है. संजीव और अनुरिता के अपने दो सगे बच्चे भी हैं. बेटी आरोही कश्यप जिसकी पटना में शादी हो चुकी है और वह फिलहाल दिल्ली में रहती है.

सबका मालिक एक

संजीव के बेटे शशांक कुमार सिन्हा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर एक निजी कंपनी में कार्यरत है. इस परिवार की खूबसूरती शायद इसी में हैं के इन दोनों सगे बच्चों ने कभी इन अनाथ बच्चों से भेदभाव नहीं किया, बल्कि उनकी परवरिश में अपनी मां का पूरा साथ दिया. संजीव का परिवार जात-पात और धर्म के बंधनों को नहीं मानता. वे बताते हैं कि उनका नारा है 'सबका मालिक एक है.'

परिवार संग बच्ची का जन्मदिन मनाते संजीव और अनुरिता (ETV Bharat)

दरियादिली के कई पहलू

संजीव की दरियादिली का एक पहलू ये भी है कि हिलसा में कोई भी गरीब बच्चा पैसों के अभाव में पढ़ाई से वंचित न रहे, इसके लिए उन्होंने स्थानीय किताब दुकानों पर यह व्यवस्था कर रखी है कि गरीब बच्चों को महज उनके नाम भर से ही किताबें दे दी जाएं. इसकी जो भी रकम होती है सारा पैसा संजीव खुद चुकाते हैं. इन कार्यों के लिए उन्हें अपनी पुश्तैनी संपत्ति तक बेचनी पड़ी है, जिसके कारण आज वे खुद किराए के मकान में रहते हैं.

मृत्यु के बाद अंग दान का संकल्प

लोगों की मदद करने का संजीव कुमार का जज्बा यहीं खत्म नहीं होता. वे नियमित रूप से रक्तदान करते हैं और मृत्यु के बाद अंग दान करने का संकल्प भी ले चुके हैं. अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में बात करते हुए संजीव बताते है कि वे रिटायरमेंट के पैसों से अनाथालय और वृद्धाश्रम बनाना चाहते हैं. संजीव कुमार सिन्हा का यह निस्वार्थ जीवन समाज के माथे पर एक ऐसा चंदन है, जिसकी महक से पूरी मानवता गौरवान्वित है.

बेसहारा लोगों की सच्चे मन से सेवा

संजीव कहते हैं कि मैं चाहता हूं जल्द से जल्द मुझे रिटायरमेंट मिल जाए और उस पैसे से एक 'सच्चा' अनाथालय और वृद्धाश्रम बना सकूं. उन्होंने बताया कि इन दिनों एनजीओ के नाम पर कई लोग लूट-खसोट करते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा अनाथालय और वृद्धाश्रम बना सकूं जहां कोई लूट-खसोट न हो, बल्कि बेसहारा लोगों की सच्चे मन से सेवा हो सके.

परिवार संग संजीव और अनुरिता (ETV Bharat)

स्थानीय लोग करते हैं तारीफ

संजीव कुमार के इस निस्वार्थ सेवा भाव की हिलसा के स्थानीय लोग भी जमकर तारीफ करते हैं. हिलसा निवासी और पेशे से शिक्षक अभिनव कुमार बताते हैं कि संजीव सर उनके बड़े भाई के समान हैं और सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं. किसी गरीब बेटी की शादी हो या कोई अनाथ बच्चा सड़क पर मिला हो, वे बिना किसी भेदभाव के उसे घर लाकर पढ़ाते-लिखाते हैं. ऐसे लोग बहुत कम होते हैं. अपने जिले में कोई हैं भी नहीं.

"संजीव सर बड़े भाई के समान हैं और सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं. किसी गरीब बेटी की शादी हो या कोई अनाथ बच्चा सड़क पर मिला हो, वे बिना किसी भेदभाव के उसे घर लाकर पढ़ाते-लिखाते हैं. ऐसे लोग बहुत कम होते हैं." -अभिनव कुमार, स्थानीय शिक्षक

सारा पैसा दूसरों की मदद में खर्च

करायपरसुराय निवासी मो. सोनू ने संजीव कुमार की दरियादिली का एक भावुक किस्सा साझा करते हुए बताया कि 25 सालों से सरकारी नौकरी करने के बावजूद आज संजीव किराए के मकान में रहते हैं. और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका सारा पैसा दूसरों की मदद में खर्च हो जाता है.

"मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किसी गरीब लड़की की शादी में मदद करने के लिए जब उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी सोने की अंगूठी तक गिरवी रख दी थी. बाढ़ के सैलाब में मिली एक बच्ची को भी उन्होंने अपनाया है. अगर समाज में 20 प्रतिशत लोग भी उनके जैसे हो जाएं, तो देश का कोई बच्चा अनाथ नहीं बचेगा."- मो. सोनू, मेकैनिक मित्र



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