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पत्नी के ज्यादा देर तक मोबाइल चलाने को लेकर विवाद, दंपती ने किया आत्महत्या का प्रयास, परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती

दोनों ही पक्षों की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है.

Couple Consumes Poison
भदेसर थाना चित्तौड़गढ (Etv Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 2:24 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के भदेसर थाना इलाके के पीपलवास गांव में मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के बाद पति-पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया. दोनों कमरे में बेहोश मिले. सोमवार रात परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार किया गया. पति को आईसीयू से मेल मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि पत्नी का फीमेल मेडिकल वार्ड में उपचार जारी है. फिलहाल भदेसर पुलिस थाने में इस संबंध में कोई सूचना दर्ज नहीं कराई गई है.

जिला अस्पताल के डॉक्टर अनीस जैन ने बताया कि रामलाल भील (22) पुत्र बाबूलाल और उसकी पत्नी सीमा (20) को सोमवार रात उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान सीमा को होश आ गया. दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है. चिकित्सकों ने रामलाल की स्थिति में सुधार होने पर उसे आईसीयू से मेल मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जबकि सीमा का फीमेल मेडिकल वार्ड में उपचार जारी है. सीमा के स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है. पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. रामलाल को शक था कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है और मोबाइल चलाती है. इसी बात को लेकर आए दिन कहासुनी होती थी.

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सोमवार रात को इसी मुद्दे पर बहस हुई. विवाद बढ़ने पर गुस्से में दोनों ने बंद कमरे में आत्महत्या का प्रयास किया. तबीयत बिगड़ने पर दोनों बेहोश होकर गिर पड़े. काफी देर तक जब वे कमरे से बाहर नहीं आए, तो परिजनों को शक हुआ. दरवाजा खोलने पर दोनों बेहोश मिले. परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया.

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DISPUTE BETWEEN COUPLE
INCIDENT HAPPENED IN CHITTORGARH
COUPLE ATTEMPTED TO KILL THEMSELVES

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