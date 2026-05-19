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पत्नी के ज्यादा देर तक मोबाइल चलाने को लेकर विवाद, दंपती ने किया आत्महत्या का प्रयास, परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती

चित्तौड़गढ़: जिले के भदेसर थाना इलाके के पीपलवास गांव में मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के बाद पति-पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया. दोनों कमरे में बेहोश मिले. सोमवार रात परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार किया गया. पति को आईसीयू से मेल मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि पत्नी का फीमेल मेडिकल वार्ड में उपचार जारी है. फिलहाल भदेसर पुलिस थाने में इस संबंध में कोई सूचना दर्ज नहीं कराई गई है.

जिला अस्पताल के डॉक्टर अनीस जैन ने बताया कि रामलाल भील (22) पुत्र बाबूलाल और उसकी पत्नी सीमा (20) को सोमवार रात उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान सीमा को होश आ गया. दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है. चिकित्सकों ने रामलाल की स्थिति में सुधार होने पर उसे आईसीयू से मेल मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जबकि सीमा का फीमेल मेडिकल वार्ड में उपचार जारी है. सीमा के स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है. पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. रामलाल को शक था कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है और मोबाइल चलाती है. इसी बात को लेकर आए दिन कहासुनी होती थी.