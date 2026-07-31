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आबूरोड में घर में घुसकर दंपती पर जानलेवा हमला...CCTV फुटेज में बाहर डंडे लिए खड़े दिखे लोग

हमले में दंपती घायल हो गए. क्षेत्र में दहशत है. जानिए पूरा मामला...

Abu Road Police Station, Sirohi
आबूरोड पुलिस थाना, सिरोही (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
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सिरोही: जिले के आबूरोड शहर के लुनियापुरा स्थित गुरुकृपा कॉलोनी में सनसनीखेज वारदात हुई. अज्ञात बदमाश ने घर में घुसकर हलवाई का काम करने वाले व्यक्ति और उसकी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में दंपती घायल हो गए. क्षेत्र में दहशत है. पीड़ित परिवार ने महिला पुलिस थाने में शिकायत दी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

आबूरोड शहर थानाधिकारी हरचंद देवासी ने बताया कि पीड़ित परिवार की रिपोर्ट मिली है. घटना के संबंध में CCTV फुटेज समेत सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा. मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पीड़ित बदाराम पुत्र मीठालाल घांची ने पुलिस को दी रिपोर्ट दी कि 30 जुलाई की रात करीब 10:15 बजे परिवार के सदस्य खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे. तभी नीली टी-शर्ट और टोपी पहने एक व्यक्ति घर के दरवाजे पर पहुंचा और भाई साहब से मिलने की बात कही. जैसे ही दरवाजा खोला, उसने चाकू से बदाराम पर हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी पर भी आरोपी ने चाकू से वार कर दिया. इससे दोनों को चोटें आईं.

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इसलिए आगे नहीं आए लोग: पीड़ित के अनुसार, दोनों ने साहस दिखाते हुए आरोपी को धक्का देकर घर से बाहर निकाला और तुरंत दरवाजा बंद कर जान बचाई. शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन आरोपी के हाथ में चाकू होने के कारण कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका. पीड़ित का कहना है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता और न ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी है.

फुटेज में दिखे डंडा लिए लोग: घटना के CCTV फुटेज सामने आए हैं. इनमें घर के बाहर कुछ लोग डंडे लेकर खड़े दिखे. पुलिस फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी और उसके साथ मौजूद लोगों की पहचान कर रही है. पीड़ित परिवार ने भविष्य में दोबारा हमले की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की.

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ATTACK INSIDE A HOUSE IN ABU ROAD
COUPLE INJURED IN KNIFE ATTACK
CCTV FOOTAGE OF INCIDENT SURFACED
पीड़ित का रंजिश से इनकार
COUPLE ATTACKED IN ABU ROAD

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