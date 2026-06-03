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गिरिडीह में दंपती पर हमला, पति की मौत, पत्नी गंभीर

गिरिडीह: जिले के मधुबन थाना इलाके में घर पर सोए एक दंपती पर हमला हो गया. हमला मंगलवार देर रात हुआ. घटना में पति की मौत हो गई. जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है. जिसका इलाज धनबाद के एक अस्पताल में चल रहा है. यह घटना मधुबन थाना इलाके के दलान चलकरी में घटी है.

इधर, घटना की सूचना पर डुमरी एसडीपीओ आबिद खान के साथ मधुबन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर थाना लाया गया. इसके बाद शव को सदर अस्पताल ले जाया गया. जहां शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है.

घटना की जानकारी देते मृतक के रिश्तेदार (ETV BHARAT)

घटना को लेकर मृतक के रिश्तेदार ने बताया रात लगभग 12:30 बजे पतिया हांसदा के घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें पतिया की मौत हो गई. जब पतिया के घर से रोने-चिल्लाने की आवाज आयी तो वे लोग पहुंचे. जहां लोगों ने देखा कि 45 वर्षीय पतिया और उसकी 35 वर्षीय पत्नी परनी मरांडी लहूलुहान पड़ी है. वहीं, बच्चे रो रहे हैं.