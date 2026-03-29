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नशे की लत में डूबा दंपति चिट्टे के साथ गिरफ्तार, 3 माह के मासूम को घर में अकेला छोड़ निकले थे पंजाब

पुलिस के अनुसार, सुंदरनगर पुलिस की एक टीम ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर अलसू चौक के पास नाकाबंदी कर रखी थी. इस दौरान चंडीगढ़ की ओर से आ रही एक कार को जांच के लिए रोका गया. गाड़ी में सवार एक महिला पुलिस को देखकर घबरा गई, जिससे टीम को शक हुआ. जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो उनकी पहचान अभिषेक गुलेरिया और उसकी पत्नी अमीषा निवासी सुंदरनगर के रूप में हुई. उन्होंने बताया कि वे चंडीगढ़ से सुंदरनगर लौट रहे थे और इसके लिए उन्होंने एक निजी ऐप के जरिए गाड़ी बुक की थी.

सुंदरनगर: जिला मंडी के सुंदरनगर क्षेत्र से नशे से जुड़ा एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसमें एक दंपति की लापरवाही और नशे की गिरफ्त ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. हैरानी की बात यह है कि यही दंपति कुछ समय पहले अपने तीन माह के दूधमुंहे बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर नशा लेने पंजाब चला गया था, और अब एक बार फिर चिट्टे के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया है.

3 माह के मासूम को छोड़ चिट्टा लेने निकले थे पंजाब

संदेह के आधार पर पुलिस ने उनके बैग की गहन तलाशी ली, जिसमें से 5.637 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने फौरन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. इससे पहले भी यही दंपति नशे की लत के चलते अपने तीन माह के मासूम बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर पंजाब चला गया था. उस दौरान स्थानीय लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद मामला सामने आया था. इस घटना ने क्षेत्र में भारी आक्रोश पैदा किया था.

स्थानीय लोगों का कहना है कि, नशे की लत ने इस परिवार को पूरी तरह बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है. एक ओर जहां मासूम बच्चे का भविष्य खतरे में है, वहीं दूसरी ओर समाज में भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है. पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपियों के तार किन लोगों से जुड़े हैं और नशे की सप्लाई कहां से हो रही है.

चिट्टे की खेप के साथ दंपति गिरफ्तार

डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि, "पुलिस ने दंपति को 5.637 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है. बच्चे की सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि नशा तस्करी में इनके साथ और कौन-कौन जुड़ा है. मामले में आगामी जांच जारी है. नशे के खिलाफ जागरूक बनें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें."

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