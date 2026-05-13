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ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा: प्रदीप गुर्जर की हत्या कर शव ठिकाने लगाने वाले दंपती गिरफ्तार

ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली टीम एसपी के साथ ( ETV Bharat Ajmer )

किशनगढ़ (अजमेर): जिले के किशनगढ़ के गांधीनगर थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड मार्डर की गुत्थी मात्र छह घंटे में सुलझा ली. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक दंपती को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अवैध संबंधों के शक में युवक की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव को नदी किनारे फेंक दिया था. अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि पुलिस ने आरोपी जगदीश बावरी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि गुदली (रलावता) निवासी सहदेव गुर्जर ने 4 मई को अपने छोटे भाई प्रदीप गुर्जर की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. प्रदीप 3 मई की रात से लापता था. 10 मई की शाम को पुलिस को कल्याणपुरा नदी के पास सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी पहचान प्रदीप गुर्जर के रूप में हुई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.