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ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा: प्रदीप गुर्जर की हत्या कर शव ठिकाने लगाने वाले दंपती गिरफ्तार

आरोपी ने मृतक को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था.आवेश में आकर उसने प्रदीप का गला दबा दिया.

COUPLE ARRESTED IN BLIND MURDER
ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली टीम एसपी के साथ (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 9:40 AM IST

2 Min Read
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किशनगढ़ (अजमेर): जिले के किशनगढ़ के गांधीनगर थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड मार्डर की गुत्थी मात्र छह घंटे में सुलझा ली. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक दंपती को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अवैध संबंधों के शक में युवक की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव को नदी किनारे फेंक दिया था.

अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि पुलिस ने आरोपी जगदीश बावरी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि गुदली (रलावता) निवासी सहदेव गुर्जर ने 4 मई को अपने छोटे भाई प्रदीप गुर्जर की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. प्रदीप 3 मई की रात से लापता था. 10 मई की शाम को पुलिस को कल्याणपुरा नदी के पास सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी पहचान प्रदीप गुर्जर के रूप में हुई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: कोटपूतली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, 19 से 21 साल के 5 आरोपी गिरफ्तार

खौफनाक थी हत्या की वजह: जांच में सामने आया कि आरोपी जगदीश बावरी को काफी समय से अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था. 3 मई की रात जब जगदीश अचानक अपने घर पहुंचा तो उसने प्रदीप गुर्जर को अपनी पत्नी सुरज्ञान के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. गुस्से में आकर जगदीश ने प्रदीप के साथ मारपीट शुरू कर दी और शोर मचाने पर उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद आरोपी पति-पत्नी ने मिलकर प्रदीप के शव को कल्याणपुरा नदी के पास फेंक दिया. पुलिस ने गहन पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूरे मामले की जांच गांधीनगर थाना प्रभारी संजय शर्मा कर रहे हैं.

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COUPLE ARRESTED IN BLIND MURDER

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