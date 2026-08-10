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अलीगढ़ में भाजपा नेता से ब्लैकमेलिंग का मामले में दंपति गिरफ्तार, 2 लाख रुपये वसूले, 5 लाख की और थी डिमांड

पीड़ित ने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद अज्ञात लोगों ने उनकी सोने की अंगूठी, चेन और जेब में रखे 12 हजार रुपये निकाले

अलीगढ़ में भाजपा नेता से ब्लैकमेलिंग का मामले में दंपति गिरफ्तार
अलीगढ़ में भाजपा नेता से ब्लैकमेलिंग का मामले में दंपति गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 1:11 PM IST

3 Min Read
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अलीगढ़: भाजपा नेता को ब्लैकमेल कर लाखों रुपये वसूलने के मामले में बन्नादेवी पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए भाजपा नेता से संपर्क किया और फ्लैट दिखाने के बहाने उन्हें बुलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाया. इसके बाद वीडियो वायरल करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रुपये की मांग की गई. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 4 मोबाइल फोन के बॉक्स, 7 आधार कार्ड और बरामद किया है. इस मोबाइल में पीड़ित से संबंधित नौ वीडियो मिले हैं.

मामले में पीड़ित भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी निधीश कांत भट्ट की शिकायत पर थाना बन्नादेवी में मुकदमा दर्ज किया गया था. शिकायत के मुताबिक, करीब 10-12 दिन पहले फेसबुक मैसेंजर के जरिए पूजा नाम की महिला से उनकी बातचीत शुरू हुई थी. महिला ने फ्लैट बेचने की बात कहकर 30 जुलाई को क्वार्सी बाईपास स्थित स्वर्ण जयंती नगर बिजलीघर के पीछे बुलाया.

आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद उन्हें साजिश के तहत नशीला पदार्थ खिला दिया गया. इसके बाद उनकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना ली गईं. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद अज्ञात लोगों ने उनकी सोने की अंगूठी, चेन और जेब में रखे 12 हजार रुपये निकाल लिये.

इसके बाद महिला ने व्हाट्सएप कॉल की, फिर खुद को अधिवक्ता अनूप कौशिक बताने वाले व्यक्ति ने फोन कर वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी. आरोप है कि धमकी के दबाव में पीड़ित ने पहले दो लाख रुपये दिए. इसके बाद पांच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की गई.

फर्जी फेसबुक आईडी से लोगों को फंसाने का आरोप: क्षेत्राधिकारी द्वितीय धनंजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने अतरौली क्षेत्र के इज्जतपुर निवासी श्रवण कुमार और उसकी पत्नी काजल देवी को गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में काजल ने बताया कि अनूप ने उसे पूजा कुमारी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दी थी. इसी आईडी के जरिए लोगों को संपर्क में लाकर उन्हें जाल में फंसाने और धन वसूली की योजना बताई गई थी.

पुलिस के मुताबिक, काजल लोगों को जाल में फंसाने का काम करती थी, जबकि उसका पति श्रवण कुमार मोबाइल बॉक्स में कैमरा लगाकर वीडियो बनाने में सहयोग करता था. पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं. पुलिस को आशंका है कि आरोपी इससे पहले भी कई लोगों को निशाना बना चुके हैं.

पुलिस के अनुसार, एक अन्य भाजपा जनप्रतिनिधि को भी इसी तरह फंसाए जाने के संबंध में तहरीर मिली है. वहीं, महिला ने पांच अगस्त को मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर भाजपा नेता पर अलग आरोप लगाए थे और भाजपा महिला मोर्चा में पद दिलाने का प्रलोभन देने की बात कही थी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

धनंजय कुमार, क्षेत्राधिकारी द्वितीय (Video Credit; ETV Bharat)


बन्नादेवी पुलिस ने मुकदमा बीएनएस के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद मोबाइल में पीड़ित से संबंधित नौ वीडियो भी मिले हैं और मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है.

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