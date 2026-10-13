बाड़मेर में कार–ट्रैक्टर की भिड़ंत : नवजात बच्चे समेत दंपती की दर्दनाक मौत, तीन गंभीर घायल

बाड़मेर में कार–ट्रैक्टर की भिड़ंत : नवजात बच्चे समेत दंपती की दर्दनाक मौत, तीन गंभीर घायल
बच्चे की डिलीवरी के तीन दिन बाद हिंगलाज राम अपनी पत्नी और नवजात बेटे के साथ अपने घर जा रहे थे.
Published : October 13, 2026 at 7:15 PM IST
बाड़मेर: जिले में मंगलवार को एक कार और ट्रैक्टर के बीच हुई भीषण भिड़ंत में तीन दिन के मासूम बच्चे समेत दंपती की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है. हादसे की सूचना मिलने के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा, बाड़मेर डिप्टी बुद्धाराम बिश्नोई, शहर कोतवाल मनोज कुमार, रामसर थानाधिकारी विक्रम चरण जिला अस्पताल पहुंचे और घयालों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी.
रामसर थानाधिकारी विक्रम चरण ने बताया कि हादसे में दंपती समेत नवजात की मौत हो गई. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जप्त करने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है. शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि बेहद दुखद हादसा हुआ है. बालेवा गांव हिंगलाज राम के तीन दिन पहले ही घर में बेटे का जन्म हुआ था. डिलीवरी के बाद अपनी पत्नी और नवजात बेटे के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद अपने घर जा रहे थे. इस दौरान यह दुखद घटना हुई है. उन्होंने सभी से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की.
रामसर थानाधिकारी के अनुसार मंगलवार को बालेवा निवासी हिंगलाज राम अपनी पत्नी तुलछी को डिलीवरी के बाद मासूम बेटे ओर रिश्तेदारों के साथ कार में सवार होकर गांव लौट रहे थे. इसी दौरान रामसर थाना क्षेत्र के हथमा गांव के पास एक ट्रैक्टर और कार के बीच भीषण भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए आनन-फानन निजी वाहनों से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया.
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घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले रेलवे कर्मचारी अचलाराम और बांकाराम, धर्माराम उनके साथियों ने बताया कि इस घटना के बाद घायल कई देर तक तड़पते रहे. कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और फोन से वीडियो और फोटो बना रहे थे. हमने जैसे तैसे कर गाड़ी में फंसे इन लोगों को बाहर निकाल कर अस्पताल में भर्ती करवाया. उन्होंने कहा किसी भी हादसे के बाद घायलों की मदद करनी चाहिए ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके.