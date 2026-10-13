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बाड़मेर में कार–ट्रैक्टर की भिड़ंत : नवजात बच्चे समेत दंपती की दर्दनाक मौत, तीन गंभीर घायल

दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार को देखते स्थानीय ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: जिले में मंगलवार को एक कार और ट्रैक्टर के बीच हुई भीषण भिड़ंत में तीन दिन के मासूम बच्चे समेत दंपती की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है. हादसे की सूचना मिलने के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा, बाड़मेर डिप्टी बुद्धाराम बिश्नोई, शहर कोतवाल मनोज कुमार, रामसर थानाधिकारी विक्रम चरण जिला अस्पताल पहुंचे और घयालों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी.

रामसर थानाधिकारी विक्रम चरण ने बताया कि हादसे में दंपती समेत नवजात की मौत हो गई. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जप्त करने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है. शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि बेहद दुखद हादसा हुआ है. बालेवा गांव हिंगलाज राम के तीन दिन पहले ही घर में बेटे का जन्म हुआ था. डिलीवरी के बाद अपनी पत्नी और नवजात बेटे के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद अपने घर जा रहे थे. इस दौरान यह दुखद घटना हुई है. उन्होंने सभी से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की.