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दिल्‍ली में दंपति ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, पति की मौत; पत्नी की हालत नाजुक

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. दरअसल, गांधीनगर थाना इलाके में एक दंपति ने अपने मकान की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. घटना में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है. घटना के बाद जोरदार आवाज सुनकर गली में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

फिलहाल महिला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है. वहीं डॉक्टरों ने उसके पति को मृत घोषित कर दिया है. पड़ोसियों ने बताया कि दंपति के पांच वर्षीय बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. शाहदरा जिला के डीसीपी आरपी मीना के अनुसार, 18-19 जुलाई की दरमियानी रात को गांधीनगर थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी. इसके मुताबिक, व्यक्ति का भाई उसे अस्पताल लेकर पहुंचा जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं उसकी पत्नी को भी हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.