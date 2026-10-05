राजलक्ष्मी बैंक लोन घोटाला: आठ साल से फरार दंपती गिरफ्तार, पुलिस से बचने को बार-बार बदले ठिकाने
जयपुर के माणक चौक थाना पुलिस की कार्रवाई. दोनों आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का इनाम.
Published : October 5, 2026 at 6:34 PM IST
जयपुर: जयपुर के बहुचर्चित राजलक्ष्मी बैंक लोन घोटाले में आठ साल से फरार दो आरोपियों को आखिर माणक चौक थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. वे पति-पत्नी हैं. दोनों पुलिस से बचने को बार-बार ठिकाना बदल रहे थे. जयपुर (उत्तर) डीसीपी ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर दस-दस हजार रुपए इनाम रखा था.
आठ साल से फरार: जयपुर (उत्तर) डीसीपी करन शर्मा ने बताया कि बहुचर्चित राजलक्ष्मी बैंक लोन घोटाले में आठ साल से फरार चल रहे प्रताप नगर (जयपुर) निवासी प्रकाश भारद्वाज और उसकी पत्नी निशा भारद्वाज को गिरफ्तार किया है. वह फिलहाल प्रताप नगर में अलकनंदा अपार्टमेंट में रह रहे थे.
पढ़ें: राजलक्ष्मी बैंक लोन घोटाला: आठ साल से फरार दो आरोपी गिरफ्तार, दस-दस हजार रुपए का था इनाम
तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र से मिली सफलता: शर्मा ने बताया कि प्रकाश भारद्वाज और उसकी पत्नी निशा साल 2018 में मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार थे. फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई. टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र से मिली सटीक जानकारी के आधार पर दोनों के संभावित ठिकाने को चिह्नित किया. दोनों पुलिस से बचने को बार-बार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा देने का प्रयास कर रहे थे.
साल 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा: उन्होंने बताया कि साल 2018 में माणक चौक थाने में राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़ा आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था. इसमें बैंक की तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. फिरोज बानो, तत्कालीन पदाधिकारियों, कर्मचारियों, ऋणियों और गारंटरों पर सोची-समझी साजिश के तहत प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवादित और फर्जी संपत्तियों पर मॉर्गेज लोन स्वीकृत करवाने और करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है. इस मामले में 59 नामजद आरोपी है. इनमें से कई आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.
पढ़ें: फर्जी दस्तावेजों से विवादित संपत्तियों पर लोन स्वीकृत कर करोड़ों रुपए हड़पे, दस-दस हजार के इनामी तीन आरोपी गिरफ्तार
13 लोन अकाउंट खुलवाकर करोड़ों की हेराफेरी: उन्होंने बताया कि आरोपियों ने फर्जी सोसायटियों के पट्टे और विवादित-फर्जी संपत्तियों के दस्तावेज बैंक में गिरवी रखकर नियमों को दरकिनार कर 13 लोन अकाउंट स्वीकृत करवाए. इनके जरिए करोड़ों रुपए की लोन राशि हड़पकर बैंक को नुकसान पहुंचाया. इस मामले की उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर ने जांच करवाई तो धोखाधड़ी की इस साजिश का खुलासा हुआ. इसके बाद बैंक के अधिकृत ऋण प्रभारी सादत अली की ओर से माणक चौक थाने में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था.
पढ़ें:NSP पोर्टल हैक कर छात्रवृत्ति में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाली गैंग के तीन आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार
पढ़ें:फर्जी फर्मों से बैंक से लोन लेने के प्रकरण में सजा, जांच अधिकारी पर भी कार्रवाई के आदेश
पढ़ें:PNB में करोड़ों का गोल्ड लोन घोटाला: पूर्व ब्रांच मैनेजर सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, बैंक में डकैती का प्लान