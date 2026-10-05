ETV Bharat / state

राजलक्ष्मी बैंक लोन घोटाला: आठ साल से फरार दंपती गिरफ्तार, पुलिस से बचने को बार-बार बदले ठिकाने

जयपुर: जयपुर के बहुचर्चित राजलक्ष्मी बैंक लोन घोटाले में आठ साल से फरार दो आरोपियों को आखिर माणक चौक थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. वे पति-पत्नी हैं. दोनों पुलिस से बचने को बार-बार ठिकाना बदल रहे थे. जयपुर (उत्तर) डीसीपी ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर दस-दस हजार रुपए इनाम रखा था.

आठ साल से फरार: जयपुर (उत्तर) डीसीपी करन शर्मा ने बताया कि बहुचर्चित राजलक्ष्मी बैंक लोन घोटाले में आठ साल से फरार चल रहे प्रताप नगर (जयपुर) निवासी प्रकाश भारद्वाज और उसकी पत्नी निशा भारद्वाज को गिरफ्तार किया है. वह फिलहाल प्रताप नगर में अलकनंदा अपार्टमेंट में रह रहे थे.

पढ़ें: राजलक्ष्मी बैंक लोन घोटाला: आठ साल से फरार दो आरोपी गिरफ्तार, दस-दस हजार रुपए का था इनाम

तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र से मिली सफलता: शर्मा ने बताया कि प्रकाश भारद्वाज और उसकी पत्नी निशा साल 2018 में मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार थे. फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई. टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र से मिली सटीक जानकारी के आधार पर दोनों के संभावित ठिकाने को चिह्नित किया. दोनों पुलिस से बचने को बार-बार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा देने का प्रयास कर रहे थे.

साल 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा: उन्होंने बताया कि साल 2018 में माणक चौक थाने में राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़ा आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था. इसमें बैंक की तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. फिरोज बानो, तत्कालीन पदाधिकारियों, कर्मचारियों, ऋणियों और गारंटरों पर सोची-समझी साजिश के तहत प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवादित और फर्जी संपत्तियों पर मॉर्गेज लोन स्वीकृत करवाने और करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है. इस मामले में 59 नामजद आरोपी है. इनमें से कई आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.