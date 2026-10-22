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देश की सबसे बड़ी बाघिन महक डिस्प्ले एरिया से बाहर, उम्र संबंधी तकलीफ से जूझ रहीं

कोटा: देश की सबसे बड़ी बाघिन को डिस्प्ले एरिया से बाहर कर दिया गया है. यह 23 साल और 2 महीने की है. बाघिन की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और चलने में तकलीफ होने लगी है. अब इसे कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया है.

सहायक वन संरक्षक पंकज कुमार मीणा ने बताया कि इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव कोटा टी मोहनराज ने तीन सदस्य कमेटी बनाई है. जिसके आधार पर मॉनिटरिंग की जा रही है.

पंकज कुमार मीणा ने बताया कि कमेटी ने महक को डिस्प्ले एरिया से बाहर रखकर केवल नाइट शेल्टर में ही रखने के निर्देश दिए हैं, इसीलिए वहां पर उसे रखा गया है. उसके शरीर के आगे के हिस्से में कोई दिक्कत नहीं है. फेस अभी भी काफी ठीक है, लेकिन पीछे के पैरों की तरफ उसे दिक्कत आ गई है. वह चलते समय किसी पत्थर से टकराने पर गिर जाए तो उठने में भी समस्या होने लगी है, इसीलिए उसे केवल नाइट शेल्टर में ही रखा जा रहा है.

फीडिंग भी कम किया: ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग में जुटे सीनियर वेटरनरी डॉक्टर अखिलेश पांडे का कहना है कि बाघिन ओल्ड एज की परेशानियों से जूझ रही है. शरीर के पिछले हिस्से में ज्यादा परेशानियां हैं. अब समस्या ज्यादा आ रही है. यह वीकनेस भी ज्यादा उम्र के साथ वाली है. इस उम्र वाली बाघिन में जितना फूड लेना चाहिए, उतना ही ले रही है. यह डाइट भी 4 किलो दिन भर के अनुसार है, जिसमें तीन टाइम में दिया जा रहा है. बाकी हार्ट बीट, श्वसन तंत्र और अन्य मॉनिटरिंग डेली की जा रही है.

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