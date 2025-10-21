ETV Bharat / state

अच्छी खबर : राजस्थान में बनेंगी इलेक्ट्रिक बसें, जानिए क्या होगा खास

रीको ने घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई की स्थापना के लिए भूमि आवंटन का पत्र जारी किया है. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि यह कदम प्रदेश को एक ई-मोबिलिटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा.

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में ऐसे अनेक सेक्टर हैं, जिनमें बड़े काम हो सकते हैं. इनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं. उद्योग लगाने के लिए सरकार ने नीतियां आसान की हैं, ताकि अधिक से अधिक निवेश राजस्थान में आ सके. इस प्रस्तावित परियोजना में 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे 500 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे.

जयपुर: प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण होगा. इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक बस एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एक बड़ी इकाई स्थापित की जा रही है. यह इकाई अलवर जिले के घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में लगाई जाएगी. इससे देश का एक अत्याधुनिक ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार होगा और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

पूरे देश में प्रदूषण की समस्या गंभीर बनती जा रही है और इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकते हैं. इसी को देखते हुए राज्य सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण की पहल कर रही है. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा.

परियोजना के मुख्य बिंदु:

हरित परिवहन को मिलेगा नया आयाम

प्रदेश में बनेगा देश का अत्याधुनिक ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट

65.56 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए ऑफर लेटर जारी

भूमि का मूल्य 208 करोड़ रुपए आंका गया है

रीको (RIICO) के माध्यम से भूमि आवंटन

औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि इस तरह की बड़ी परियोजनाओं से प्रदेश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा. वहीं, इलेक्ट्रिक बस निर्माता कंपनी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण तथा हरित तकनीक पर चर्चा की. इस दौरान कंपनी के एमडी सतीश कुमार जैन, सीईओ आंचल जैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गजेंद्र यादव मौजूद रहे.

प्रदेश को नई पहचान: राठौड़ का कहना है कि यह परियोजना हरित परिवहन के क्षेत्र में राजस्थान को एक नई पहचान देगी. ई-मोबिलिटी और 'मेक इन इंडिया' के क्षेत्र में राजस्थान एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पूरे भारत में सस्ती दरों पर ई-बसों की आपूर्ति संभव हो सकेगी और प्लांट के शुरू होने से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

मुख्यमंत्री से भेंट करते कंपनी प्रतिनिधि (ETV Bharat Jaipur)

सीएम बोले 'मेक इन इंडिया ' की दिशा में कदम: इससे पहले कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके आवास पर मिला. इस मौके पर मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह प्लांट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इण्डिया' संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. इससे राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण क्षेत्र में राजस्थान देश का महत्वपूर्ण केन्द्र बनकर उभरेगा. सीएम ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को इलेक्ट्रो मॉबिलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा. उनके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के भरपूर अवसर सृजित होंगे. उन्होंने कहा कि ई-बसों के संचालन से राज्य में ग्रीन एनर्जी और हरित परिवहन को बढ़ावा मिलने के साथ ही शहरी परिवहन सेवा भी सुगम होगी.