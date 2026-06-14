ETV Bharat / state

रेड कॉरिडोर बना ग्रीन ग्रोथ कॉरिडोर, सांसद ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताईं, कहा-देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा हुई मजबूत

पलामू सांसद ने कहा भारत का लक्ष्य विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना है और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है.

COUNTRY'S INTERNAL SECURITY
पलामू सांसद विष्णुदयाल राम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 14, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः नक्सली का रेड कॉरिडोर अब ग्रीन ग्रोथ जोन के रूप में परिवर्तित हो रहा है. देश की आंतरिक सुरक्षा बहुत मजबूत हुई है. यह बात पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने रविवार को कही है. केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर पलामू सांसद प्रेस कॉंफ्रेंस कर रहे थे. सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ बाहरी सुरक्षा भी मजबूत हुई है.

भारत का निर्यात ₹79 लाख करोड़ तक पहुंचा

भारत को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होना है, इस दिशा में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में किसान समेत सभी वर्गों के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया है. भारत का निर्यात 79 लाख करोड़ पहुंच गया है. भारत जैसे देश में यूपीआई का इस्तेमाल 12000 प्रतिशत बढ़ा है. भारत को विकसित बनाने की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है. पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने केंद्र सरकार की कई उपलब्धियों को बताया. स्थानीय मामले पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि मंडल डैम को लेकर स्टेज वन की क्लीयरेंस मिल गया है और अब विस्थापितों को मुआवजा दिया जाना है.

जानकारी देते पलामू सांसद विष्णुदयाल राम (Etv Bharat)

विभिन्न राजनीतिक दलों में टूट के सवाल पर पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि यह पार्टी के एजेंडा का कोई हिस्सा नहीं है, लोग अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और कई इलाकों में जनता की नाराजगी को झेलना पड़ रहा है. प्रेस कॉंफ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के प्रफुल्ल सिंह, शिवकुमार मिश्रा सांसद के प्रतिनिधि विजय ओझा समेत कई लोग मौजूद थे.

ये भी पढ़ें:

हजारीबाग में दिशा की बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा, जनप्रतिनिधियों ने सिस्टम पर उठाए सवाल

रामगढ़ में ‘दिशा’ बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, आंगनबाड़ी एवं जलापूर्ति पर विशेष जोर

पलामू सांसद का जनसंपर्क अभियान, विकास योजनाओं का लिया जायजा

TAGGED:

NAXAL RED CORRIDOR
पलामू
रेड कॉरिडोर
PALAMU MP VISHNUDAYAL RAM
COUNTRYS INTERNAL SECURITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.