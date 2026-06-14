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रेड कॉरिडोर बना ग्रीन ग्रोथ कॉरिडोर, सांसद ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताईं, कहा-देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा हुई मजबूत

पलामूः नक्सली का रेड कॉरिडोर अब ग्रीन ग्रोथ जोन के रूप में परिवर्तित हो रहा है. देश की आंतरिक सुरक्षा बहुत मजबूत हुई है. यह बात पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने रविवार को कही है. केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर पलामू सांसद प्रेस कॉंफ्रेंस कर रहे थे. सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ बाहरी सुरक्षा भी मजबूत हुई है.

भारत का निर्यात ₹79 लाख करोड़ तक पहुंचा

भारत को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होना है, इस दिशा में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में किसान समेत सभी वर्गों के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया है. भारत का निर्यात 79 लाख करोड़ पहुंच गया है. भारत जैसे देश में यूपीआई का इस्तेमाल 12000 प्रतिशत बढ़ा है. भारत को विकसित बनाने की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है. पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने केंद्र सरकार की कई उपलब्धियों को बताया. स्थानीय मामले पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि मंडल डैम को लेकर स्टेज वन की क्लीयरेंस मिल गया है और अब विस्थापितों को मुआवजा दिया जाना है.