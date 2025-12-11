ETV Bharat / state

वाराणसी में शुरू हुई देश की पहली वाटर टैक्सी, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक से चलेगी, जानें इसकी खासियत और किराया

वाटर टैक्सी को 6 महीने के ट्रायल के तौर पर वाराणसी में चलाया जा रहा है. अभी नमो घाट से रविदास घाट तक संचालन होगा.

वाराणसी में शुरू हुई देश की पहली वाटर टैक्सी.
वाराणसी में शुरू हुई देश की पहली वाटर टैक्सी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 8:45 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 9:47 PM IST

वाराणसी : वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी सेवा की गुरुवार से शुरुआत कर दी गई. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट से हरी झंडी दिखाकर वाटर टैक्सी को रवाना किया. शुरुआत में यह नमो घाट से रविदास घाट तक चलेगी. भविष्य में इसे असि घाट से मार्कण्डेय धाम तक भी चलाने की योजना है.

वाटर टैक्सी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक दोनों से चलेगी. यह देश की पहली हाइड्रोजन नाव होगी, जिसे 6 महीने के लिए ट्रायल के तौर पर बनारस में चलाया जा रहा है. इसकी सफलता के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे शुरू किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इसकी शुरुआत एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

वाटर टैक्सी नमो घाट से रविदास घाट के बीच चलेगी. (Video Credit; ETV Bharat)

10 सालों में पर्यटन क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन : वाराणसी में 10 सालों में पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने के लिए मिले हैं. इन बदलावों के साथ-साथ काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है. देश-विदेश से लोग उत्सवों, कार्यक्रमों में तो आते ही हैं, बल्कि अन्य दिनों में भी पर्यटकों की एक बड़ी संख्या काशी में बनी रहती है. ये सभी मन्दिरों के दर्शन करते हैं, स्थानीय स्तर पर खरीदारी करते हैं और होटलों में रुकते हैं. एक आर्थिक गतिविधि इन सभी से चलती है. ऐसे में पर्यटकों की नौका विहार की सुविधाओं को भी बढ़ाया गया, जिसमें कैटामरैन, क्रूज आदि की व्यवस्था की गई है. इसी में अब हाइड्रोजन टैक्सी की भी शुरुआत की गई है.

लगभग 50 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था : संचालन एजेंसी जलसा क्रूज लाइन के डायरेक्टर आशीष चावला ने बताया, यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर काम करती है. यह हाइड्रोजन को बिजली में बदलती है, जिससे यह चलती है. इसकी डिजाइन कैटामरैन है, जिसमें दो समानांतर पतवार बने होते हैं. इसके कारण नाव पानी में बहुत ही स्थिर रहती है और तेज लहरों के बीच भी आसानी से चलती रहती है.

वाटर टैक्सी पूरी तरह से वातानुकूलित है, इसमें लगभग 50 यात्रियों के बैठने के लिए आरामदायक व्यवस्था की गई है. इसकी खासियत यह भी की है इसमें बैठने वाले को कंपन या फिर शोर यानी तेज आवाज का सामना नहीं करना पड़ता है.

हरित ऊर्जा के उपयोग को मिलेगा बढ़ावा, नहीं होगा प्रदूषण : कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है. इससे धुआं या फिर हानिकारक गैस नहीं निकलती है. इसमें भाप निकलती है. यह गंगा को प्रदूषण से मुक्त रखने में भी मदद करेगा. यह काशी के पर्यटन के लिए एक आधुनिक और प्रदूषण मुक्त आकर्षण होगा. जल परिवहन के क्षेत्र में भी एक नई दिशा तय करने वाला माध्यम बनेगा. काशी में संचालित होने वाली वाटर टैक्सी हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का भी काम करेगी.

वाटर टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालन : वाटर टैक्सी का अभी पायलट प्रोजक्ट के रूप में संचालन किया जा रहा है. इसमें यह भी देखा जाएगा कि यह गंगा नदी के बहाव और अन्य परिस्थितियों में सफलतापूर्वक संचालित हो सकती है कि नहीं. अगर यह वाराणसी में सफल रहा तो देश के अलग-अलग राज्यों में इसका प्रयोग किया जा सकेगा. भविष्य में मालवाहक जहाजों और बड़ी क्रूज बोट में भी इस तकनीक का प्रयोग करने के बारे में विचार किया जा सकेगा. इससे गंगा में होने वाले प्रदूषण को काफी हद तक रोका जा सकेगा और ऊर्जा की खपत भी कम होगी.

500 रुपए है किराया : डायरेक्टर आशीष चावला ने बताया, वाटर टैक्सी का संचालन सुबह से शाम तक हर डेढ़ से दो घंटे में किया जाएगा. दिन में लगभग सात फेरे लगाएगी. वाटर टैक्सी में दो स्क्रीन लगी हैं, जिनसे यात्रियों को गंगा नदी और काशी के बारे में जानकारी मिलेगी. यह पूरी तरह से स्वदेशी है, इसका निर्माण कोच्चि शिपयार्ड में किया गया है. इसका किराया 500 रुपए रखा गया है. सफर के दौरान वाटर टैक्सी में पर्यटकों को वाराणसी के व्यंजनों का जायका मिलेगा.

नमो घाट और असि घाट पर दो हाइड्रोजन पंपिंग स्टेशन : उन्होंने बताया, वाटर टैक्सी के लिए हाइड्रोजन की आपूर्ति बेंगलुरु की कंपनी करेगी. नमो घाट और असि घाट पर दो हाइड्रोजन पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं. जलयान संचालन के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन की भी व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए रामनगर मल्टीमॉडल टर्मिनल पर इंडियन वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अस्थायी प्लांट स्थापित कर रहा है. IWAI की ओर से प्रतिदिन 1,500 लीटर गैस उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

Last Updated : December 11, 2025 at 9:47 PM IST

