प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर बन रहा देश का पहला 'रेल लोको रेस्टोरेंट', दिसंबर से खुलेगा
पुराने इलेक्ट्रिक इंजन में 24 घंटे मिलेगा लजीज व्यंजनों का स्वाद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:20 AM IST
प्रयागराज: ट्रेन के डिब्बे में बैठकर तो आपने कई बार खाना खाया होगा, लेकिन क्या कभी असली ट्रेन के इंजन के अंदर बैठकर लजीज खाने का मजा लिया है? जी हां, प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन पर अब ये मुमकिन होने जा रहा है! यहां देश का पहला 'रेल लोको रेस्टोरेंट' बनकर लगभग तैयार है, जहां एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिक इंजन को शानदार रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है. दिसंबर से आप भी यहां जाकर इस अनोखे अनुभव का लुत्फ उठा सकते हैं.
24 घंटे मिलेगी सेवा, ऑनलाइन ऑर्डर की भी सुविधा: प्रयागराज छिवकी स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में करीब 5 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में विकसित किए गए इस अनूठे रेस्टोरेंट में एक साथ 46 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा यहां ओपन सिटिंग एरिया भी बनाया गया है. यह रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रहेगा, जिससे देर रात सफर करने वाले यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी. खास बात यह है कि लोग घर बैठे जोमैटो (Zomato) और अन्य ऑनलाइन फूड डिलीवरी पोर्टल्स के माध्यम से भी यहां से खाना ऑर्डर कर सकेंगे.
85 टन वजनी इंजन को असेंबल करना रहा चुनौतीपूर्ण: रेलवे प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को 10 साल के लिए झांसी की फर्म को आवंटित किया है. फर्म के प्रोपराइटर पर्वत सिंह यादव ने बताया कि मार्च में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे बनाना काफी चुनौतीपूर्ण रहा. करीब 85 टन वजनी इस पुराने इंजन के निचले हिस्से (व्हील) को कानपुर और ऊपरी ढांचे को बनारस से दो अलग-अलग हिस्सों में मंगाकर यहां असेंबल किया गया. इंजन के भीतर के भारी पुर्जों को निकालकर इसे आधुनिक रेस्टोरेंट में ढाला गया है.
रोजगार और स्वाद का संगम: इस पहल से न केवल रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. रेस्टोरेंट के संचालन से करीब 50 कर्मचारियों को सीधा रोजगार मिलेगा. व्यंजनों की बात करें तो यहां उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध होंगे. इसके साथ ही रेलवे ने शुद्ध शाकाहारी (प्योर वेज) भोजन की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की है.
क्या कहते हैं रेलवे के अधिकारी- उत्तर मध्य रेलवे (प्रयागराज मंडल) के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) अमित कुमार सिंह ने बताया कि "रेलवे की पहली प्राथमिकता सम्मानित यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है. इसी क्रम में प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर देश का पहला रेल लोको रेस्टोरेंट तैयार किया जा रहा है, जो अगले महीने से शुरू हो जाएगा. टूंडला, मिर्जापुर, कानपुर और प्रयागराज में हमारे रेल कोच रेस्टोरेंट पहले से काफी लोकप्रिय हैं. ये 24 घंटे चलने वाला प्योर वेज रेस्टोरेंट होगा. जहां यात्री और स्थानीय नागरिक उत्तर-दक्षिण भारतीय व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे और ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकेंगे. इसकी लोकप्रियता को देखते हुए भविष्य में अन्य स्टेशनों पर भी ऐसे लोको रेस्टोरेंट खोलने पर विचार किया जाएगा.
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