ETV Bharat / state

प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर बन रहा देश का पहला 'रेल लोको रेस्टोरेंट', दिसंबर से खुलेगा

अब ट्रेन के इंजन में बैठकर मिलेगा लजीज खाने का मजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: ट्रेन के डिब्बे में बैठकर तो आपने कई बार खाना खाया होगा, लेकिन क्या कभी असली ट्रेन के इंजन के अंदर बैठकर लजीज खाने का मजा लिया है? जी हां, प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन पर अब ये मुमकिन होने जा रहा है! यहां देश का पहला 'रेल लोको रेस्टोरेंट' बनकर लगभग तैयार है, जहां एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिक इंजन को शानदार रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है. दिसंबर से आप भी यहां जाकर इस अनोखे अनुभव का लुत्फ उठा सकते हैं.

24 घंटे मिलेगी सेवा, ऑनलाइन ऑर्डर की भी सुविधा: प्रयागराज छिवकी स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में करीब 5 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में विकसित किए गए इस अनूठे रेस्टोरेंट में एक साथ 46 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा यहां ओपन सिटिंग एरिया भी बनाया गया है. यह रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रहेगा, जिससे देर रात सफर करने वाले यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी. खास बात यह है कि लोग घर बैठे जोमैटो (Zomato) और अन्य ऑनलाइन फूड डिलीवरी पोर्टल्स के माध्यम से भी यहां से खाना ऑर्डर कर सकेंगे.