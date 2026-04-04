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कानपुर में खुलने जा रहा देश का पहला AT MART; दिव्यांगजनों के लिए मिलेंगे खास प्रोडक्ट्स

कानपुर में खुलने जा रहा देश का पहला AT MART. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में स्थित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) में पहली बार दिव्यांग सहारा योजना के तहत एटी मार्ट सेंटर खुलने जा रहा है. इसके लिए संस्थान ने अपने स्तर से सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. ALIMCO के CMD प्रवीण कुमार ने बताया कि अप्रैल अंत काम पूरा कर लिया जाएगा और मई से एटी मार्ट का संचालन शुरू हो सकता है. यहां पर कोई भी दिव्यांगजन आकर अपने उत्पाद या उपकरण को खरीद सकेगा. उन्होंने बताया कि पिछले साल बजट के दौरान केंद्र की ओर से एटी मार्ट के संचालन की घोषणा हुई थी. मौजूदा समय में कानपुर केंद्र में दिव्यांगता से संबंधित 250 प्रकार के उत्पाद तैयार हो रहे हैं. इन्हें कानपुर से ही देशभर में भेजा जाता है. इसके बाद यह विभिन्न माध्यमों से दिव्यांगजनों तक पहुंचते हैं. ALIMCO के CMD प्रवीण कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) 900 करोड़ के पार कंपनी का टर्नओवर: ALIMCO के CMD प्रवीण कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले ही संस्थान की झोली में बड़ी उपलब्धि आई. लगभग 10 साल पहले संस्थान का टर्नओवर जहां 165 करोड़ रुपए था, वहीं मौजूदा समय में यह आंकड़ा 900 करोड़ को पार कर गया है.