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कानपुर में खुलने जा रहा देश का पहला AT MART; दिव्यांगजनों के लिए मिलेंगे खास प्रोडक्ट्स

ALIMCO के CMD प्रवीण कुमार ने बताया कि मई से एटी मार्ट का संचालन शुरू हो सकता है. तैयारी की जा रही है.

कानपुर में खुलने जा रहा देश का पहला AT MART.
कानपुर में खुलने जा रहा देश का पहला AT MART. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 2:23 PM IST

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कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में स्थित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) में पहली बार दिव्यांग सहारा योजना के तहत एटी मार्ट सेंटर खुलने जा रहा है. इसके लिए संस्थान ने अपने स्तर से सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

ALIMCO के CMD प्रवीण कुमार ने बताया कि अप्रैल अंत काम पूरा कर लिया जाएगा और मई से एटी मार्ट का संचालन शुरू हो सकता है. यहां पर कोई भी दिव्यांगजन आकर अपने उत्पाद या उपकरण को खरीद सकेगा.

उन्होंने बताया कि पिछले साल बजट के दौरान केंद्र की ओर से एटी मार्ट के संचालन की घोषणा हुई थी. मौजूदा समय में कानपुर केंद्र में दिव्यांगता से संबंधित 250 प्रकार के उत्पाद तैयार हो रहे हैं. इन्हें कानपुर से ही देशभर में भेजा जाता है. इसके बाद यह विभिन्न माध्यमों से दिव्यांगजनों तक पहुंचते हैं.

ALIMCO के CMD प्रवीण कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

900 करोड़ के पार कंपनी का टर्नओवर: ALIMCO के CMD प्रवीण कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले ही संस्थान की झोली में बड़ी उपलब्धि आई. लगभग 10 साल पहले संस्थान का टर्नओवर जहां 165 करोड़ रुपए था, वहीं मौजूदा समय में यह आंकड़ा 900 करोड़ को पार कर गया है.

अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हमें शिड्यूल-सी से शिड्यूल-बी में शिफ्ट किया गया है. उन्होंने कहा कि हमें अब विदेशों से भी आर्डर मिल रहे हैं. इसके लिए हम लगातार नए और आधुनिक तकनीकों वाले उत्पाद बना रहे हैं.

इनमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित उत्पाद भी शामिल हैं. रूस और दक्षिण अफ्रीका से ऑर्डर आए हैं. कई अन्य देशों तक अपनी पहुंच बढ़ाते हुए हमें ग्लोबल प्लेयर और क्रेडिबल सप्लायर बनना है. यही हमारा लक्ष्य है.

दिव्यांगजनों के प्रोडक्ट्स.
दिव्यांगजनों के प्रोडक्ट्स. (Photo Credit: ETV Bharat)

100 पीएम दिव्याशा केंद्रों का संचालन: ALIMCO के CMD प्रवीण कुमार ने कहा कि ढाई साल पहले हमारे देश में केवल 12 केंद्र थे. मौजूदा समय में 100 पीएम दिव्याशा केंद्रों का संचालन हो रहा है.

उन्होंने बताया कि कानपुर समेत अन्य केंद्रों में जो उत्पाद बनते हैं, उनमें मुख्य रूप से वॉकिंग स्टिक, नी ब्रेस, एलएस बेल्ट, आर्टिफिशियल लेग्स, आर्टिफिशियल हैंड्स, ज्वॉय स्टिक ऑपरेटेड व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, हियरिंग एड, स्मार्ट केन, डेजी प्लेयर समेत अन्य उत्पाद शामिल हैं.

क्या होता है AT MART: एटी मार्ट यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट (Assistive Technology Mart) दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का रिटेल स्टाइल स्टोर होता है. यहां से दिव्यांगजन अपने लिए जरूरी सहायता टूल्स खरीद सकते हैं.

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