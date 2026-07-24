पेपर लीक पर छात्रों की आवाज को लाठियों से दबाने वालों को देश अवश्य जवाब देगा: उदय भानु चिब
उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को लाठियों से दबाने वालों को देश अवश्य जवाब देगा.
Published : July 24, 2026 at 7:55 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि देश का युवा अब सवाल भी पूछ रहा है और बदलाव की मांग भी कर रहा है. पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों और छात्रों की आवाज को लाठियों से दबाने वालों को देश अवश्य जवाब देगा.
उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष आज देश के युवाओं के साथ है और हम उन पर किए जा रहे अत्याचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़क से लेके संसद तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे. दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए, पेपर लीक रोकने और युवाओं का भविष्य बचाने की बजाय उनकी आवाज दबाई जा रही है. लोकतंत्र में यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. भारत के छात्र अकेले नहीं हैं. पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है. जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, आगे कोई बात नहीं होगी और हम इस ही प्रकार देश के युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे.
धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो✊— Uday Bhanu Chib (@UdayBhanuIYC) July 24, 2026
देश के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आज📍@IYC मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से अपना सिर मुंडवाकर विरोध दर्ज कराया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग की।
हमारी स्पष्ट… pic.twitter.com/T7bVIOKGEh
देश के छात्रों पर लाठीचार्ज,आंसू गैस और हिंसा करने वाली मोदी सरकार जवाब दे!— Uday Bhanu Chib (@UdayBhanuIYC) July 24, 2026
अगर PM मोदी को अपनी गलती का एहसास है तो इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े से होनी चाहिए! इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं✊ pic.twitter.com/D0iPYzxU0i
अक्षय लाकड़ा ने यह मांग करते हुए कहा कि भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जल्द से जल्द होना चाहिए, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए. इस दौरान प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा समेत कई युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और अनेकों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
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