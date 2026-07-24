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पेपर लीक पर छात्रों की आवाज को लाठियों से दबाने वालों को देश अवश्य जवाब देगा: उदय भानु चिब

नई दिल्ली: भारतीय युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि देश का युवा अब सवाल भी पूछ रहा है और बदलाव की मांग भी कर रहा है. पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों और छात्रों की आवाज को लाठियों से दबाने वालों को देश अवश्य जवाब देगा.

उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष आज देश के युवाओं के साथ है और हम उन पर किए जा रहे अत्याचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़क से लेके संसद तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे. दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए, पेपर लीक रोकने और युवाओं का भविष्य बचाने की बजाय उनकी आवाज दबाई जा रही है. लोकतंत्र में यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. भारत के छात्र अकेले नहीं हैं. पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है. जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, आगे कोई बात नहीं होगी और हम इस ही प्रकार देश के युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे.