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Special : देश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक नासाज, शेड्यूल बदलकर बढ़ाई मॉनिटरिंग...डोज में किडनी-लीवर सपोर्ट के साथ मल्टीविटामिन

कोटा: देश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक कोटा में है. अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में उसकी केयर की जा रही है और अभी भी यहां आने वाले पर्यटकों को नजर आती है, लेकिन उम्र 22 साल से ज्यादा होने के चलते अब उसे थोड़ी समस्या आने लगी है. महक को चलने में भी परेशानी हो रही है और उसकी चलने की क्षमता भी कम हो गई है. इसलिए फीड (भोजन) लेना भी उसने कम कर दिया है.

इन सबको देखते हुए वन्य जीव विभाग ने इसकी मॉनिटरिंग तेज कर दी है और उसके पूरे शेड्यूल में बदलाव किया गया है. इसमें उसे तीन टाइम पर भोजन दिया जा रहा है. इसके साथ ही मॉनिटरिंग तेज करते हुए वेटरनरी डॉक्टर उसे देख रहे हैं. मल्टीविटामिन के साथ-साथ लीवर और किडनी के सपोर्ट के लिए दवा दी जा रही है. उसको सामान्य पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज दिया जा रहा है. इसके अलावा काफी कुछ बदलाव उसके शेड्यूल में किया गया है, ताकि उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखा जा सके.

महक के स्वास्थ्य परीक्षण व मॉनिटरिंग के संबंध में एक कमेटी भी बना कर दी है. इसमें सहायक उपवन संरक्षक पंकज कुमार मीणा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉ. अखिलेश पांडे व अभेड़ा महल बायोलॉजिकल पार्क के सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉ. त्रिलोक गोचर को शामिल किया है. -टी. मोहन राज, मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव कोटा.

पहले से कम खा रही, टुकड़ों में देना शुरू : कोटा के उपवन संरक्षक वन्य जीव प्रमोद कुमार धाकड़ ने बताया कि महक के स्वास्थ्य महक का जन्म जयपुर में 28 अगस्त 2004 को हुआ था, इसके अनुसार वह 22 साल से ज्यादा की हो गई है. अब उसका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो गया था, इसलिए केयरटेकिंग में काफी बदलाव कर दिया गया है. अब वह ज्यादा देर डिस्प्ले एरिया में घूमती नहीं है. भोजन भी पहले वह 8 किलो के आसपास दिन भर में मीट, चिकन और एग कर लेती थी. हालांकि, अब यह कम हो गया है और 5 किलो के आसपास रह गया है. उसको फीड (भोजन) भी तीन बार दिया जा रहा है और तरीके में भी बदलाव कर दिया है.

हाउसिंग और एनवायरमेंटल सपोर्ट (ETV Bharat GFX)

हार्ड सरफेस की जगह सॉफ्ट जगह सुला रहे : डीसीएफ धाकड़ का कहना है कि महक वर्तमान में नाइट शेल्टर में ज्यादा समय बिता रही है. वहां पर सीसीटीवी कैमरे से भी इसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है. इसके साथ ही डिस्प्ले एरिया में भी दो सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं, ताकि उसका वहां भी मूवमेंट कैच किया जा सके. महक का वजन भी गिर गया है. जहां पर वह आराम करती है, वहां हार्ड की जगह सॉफ्ट सरफेस दिया जा रहा है. इसलिए गद्दा बिछाया गया है. दूसरी तरफ महक 2 दिन बाद शुक्रवार को अपने नाइट शेल्टर से बाहर निकली है.

मूवमेंट और शेल्टर मैनेजमेंट (ETV Bharat GFX)

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कमेटी भोजन, पानी से लेकर चेक कर रही मूवमेंट : सीसीएफ टी. मोहन राज की बनाई कमेटी में शामिल एसीएफ पंकज कुमार मीणा का कहना है कि सभी लोग रेगुलर बेसिस पर महक की मॉनिटरिंग के लिए आ रहे हैं. कमेटी काफी नजदीक से मॉनिटरिंग कर रही है. जिसमें उसके हेल्थ में पैरामीटर को चेक किया जा रहा है. साथ ही उसके फीड और पानी की मात्रा को भी देखा जा रहा है. इसके अलावा वह कितना मूवमेंट कर रही है, इसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है. मूवमेंट में उसे क्या तकलीफ हो रही है, यह भी देखा जा रहा है? उसकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है, यह भी देखा जा रहा है. इन्हीं के आधार पर आगे उसके स्वास्थ्य को लेकर क्या किया जाना है, यह सलाह कमेटी दे रही है.