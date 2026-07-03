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दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर यात्री के बैग से कट्टा और कारतूस मिलने पर मचा हड़कंप, CISF ने दो को पकड़ा

नई दिल्ली: दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर गुरुवार को सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बैग से कट्टा और एक कारतूस बरामद होने से हड़कंप मच गया. सीआईएसएफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया और मामले की सूचना दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस (DMRP) को दी. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी हथियार लेकर मेट्रो में किस मकसद से प्रवेश करने वाला था.

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 10:11 बजे मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर नियमित सुरक्षा जांच और फ्रिस्किंग के दौरान एक्स-रे स्क्रीनिंग में एक यात्री के बैग में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. इसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने बैग की गहन जांच की, जिसमें एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ. जिसके बाद दोनों लोगों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया.

अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की पहचान राजवीर और गौरव के तौर पर हुई है और वे उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पिस्तौल और कारतूस कथित तौर पर उनके बैग में मिले, जब उसे एक्स-रे बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम से स्कैन किया जा रहा था. दिल्ली मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभालने वाली सीआईएसएफ ने बरामदगी के तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के पास से बरामद हथियार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए.