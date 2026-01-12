ETV Bharat / state

JNU जैसी घटनाओं से देश आहत, युवाओं को राष्ट्रहित में एकजुट होना होगा: सीएम रेखा गुप्ता

राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किरोड़ीमल कॉलेज में ‘स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम’ का लोकार्पण किया गया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 12, 2026 at 7:13 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को सशक्त संदेश दिया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा और राष्ट्रनिर्माण के केंद्र होते हैं, लेकिन जब जेएनयू जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जहां दंगों के आरोपियों की जमानत की मांग होती है या आतंकवादियों का समर्थन किया जाता है तो पूरा देश स्तब्ध और आहत होता है. मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वह अमर्यादित नारों और राष्ट्रविरोधी सोच से दूर रहकर देश के भविष्य के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाएं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि छात्र विश्वविद्यालयों में ज्ञान अर्जन और चरित्र निर्माण के लिए जाते हैं. ऐसे में जब कुछ स्थानों पर राष्ट्र के खिलाफ नारेबाजी या असंवेदनशील गतिविधियां होती हैं तो यह पूरे समाज को पीड़ा पहुंचाती हैं. उन्होंने कहा कि भारत भूमि हम सबकी मातृभूमि है और राष्ट्रहित से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता.

युवा शक्ति को समर्पित स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम का लोकार्पण: राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किरोड़ीमल कॉलेज में ‘स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम’ का लोकार्पण किया गया. इस ऑडिटोरियम को छात्र-शक्ति को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे. उनके विचार आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाते हैं.

स्वामी विवेकानंद
स्वामी विवेकानंद (ETV Bharat)

युवाओं से संवाद, विकसित भारत का संकल्प: कार्यक्रम में युवाओं के साथ संवाद भी हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं को आत्मबल और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का युवा नए आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है. युवाओं के संकल्प और परिश्रम से विकसित भारत का सपना साकार होगा.

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सांस्कृतिक चेतना का उत्सव: किरोड़ीमल कॉलेज स्थित हनुमान मंदिर परिसर में ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की. उन्होंने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय विरासत की हजार वर्षों से चली आ रही अविचल यात्रा का स्मरण है, जो हमारी अटूट श्रद्धा और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के दृढ़ संकल्प का प्रतीक रहा है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वही विरासत नई भव्यता के साथ देश की सांस्कृतिक चेतना को सशक्त कर रही है.

